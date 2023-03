SIER NEI: Stortingspresident Masud Gharahkhani sier sammen med resten av presidentskapet nei til to kontroversielle apper.

Stortinget forbyr Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner

Stortingets presidentskap forbyr appene Tiktok og Telegram på alle enheter med tilgang til Stortingets systemer. Representantene bes avinstallere appene «så raskt som mulig».

– Presidentskapet har i dag besluttet at appene TikTok og Telegram ikke tillates installert på enheter med tilgang til Stortingets systemer. Beslutningen er i tråd med NSMs anbefaling. I tillegg har administrasjonen gjort egne vurderinger, skriver stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en e-post til VG.

Han ber de som allerede har installert appene om å fjerne dem umiddelbart.

– Beslutningen har umiddelbar virkning. Dette innebærer at representanter og ansatte som har installert TikTok og Telegram på enheter med tilgang til Stortingets systemer, bes om å avinstallere appene så raskt som mulig.

Forbud en rekke steder

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kom denne uken med råd om at Tiktok og Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som har tilgang til intern digital infrastruktur.

Regjeringen, departementene og flere kommuner har allerede innført forbud.

I en e-post til representantene og ansatte skriver Stortingets administrasjon at de ikke er kjent med sikkerhetsbrudd gjennom bruk av apper på enheter med tilgang til Stortingets systemer.

Den populære appen Tiktok er kinesisk-eid, mens appen Telegram har russisk opprinnelse. Norge har ikke sikkerhetssamarbeid med noen av disse landene.

KRITISK: Grunde Almeland er glad for Tiktok-forbud på Stortinget.

Ber partier slutte

Venstres Grunde Almeland sier at hans parti tok en beslutning allerede i november om å ikke ha Tiktok installert på politikernes telefoner.

Nå ber han andre partier følge etter.

– Det er viktig at partiene har felles forståelse for hvilken sikkerhetsrisiko det utgjør, sier Almeland til VG.

– Hvorfor skal ikke partiene bruke slike apper for å nå unge der de er?

– Hvis vi bruker dette til å nå velgere legitimerer det appene. Jeg mener at vi i våre posisjoner har et særlig ansvar for å gi et signal om det er greit eller ikke. Da bør sikkerhetsutfordringer gå foran eventuell politisk vinning, sier han.

Han understreker at han ikke ber om et forbud for vanlige folk.