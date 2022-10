Tina Bru sykmeldt

SYKMELDT: Høyre-nestleder Tina Bru må la andre krefter ta over finans-jobben i høst.

Høyre-nestleder Tina Bru er sykmeldt etter en svangerskapskontroll på sykehuset.

– I februar venter vi en liten jente, det gleder jeg meg veldig til! Alle svangerskap er ulike og etter en kontroll på sykehuset så har jeg dessverre blitt sykmeldt, skriver Høyre-nestleder Tina Bru i en e-post til VG.

Bru opplyser om at alt foreløpig står bra til med henne og barnet.

Hun er finanspolitisk talsperson i Høyre, og skulle ledet jobben med å legge frem partiets alternative budsjett.

Den jobben blir nå tatt av Helge Orten:

– Helge Orten som i dag er nummer to i fraksjonen og skattepolitisk talsperson vil lede Høyres finansfraksjon og arbeidet med Høyres alternative budsjett i Tinas fravær, skriver Høyres pressesjef Cato Fossen i en tekstmelding til VG.

TAR OVER: Høyres Helge Orten leder Høyres finansfraksjon til Tina Bru er tilbake.

– Sett frem til

Høyre skal i høst legge frem sitt første alternative budsjett på nesten ti år.

Dette er et dokument som viser hvordan Høyre ville brukt statens pengepung hvis de satt i regjering – og blir brukt til å vise forskjellen mellom prioriteringene til de ulike partiene.

Bru er lei seg for at hun ikke får lede dette arbeidet:

– Jeg hadde sett veldig frem til å presentere Høyres første alternative statsbudsjett på ti år. Men arbeidet er i trygge hender hos resten av Høyre-gjengen som kommer til å levere et strålende budsjett om et par uker.

HARRYTUR: Høyre-nestleder Henrik Asheim og Tina Bru var med VG på tur med danskebåten tidligere i år.

– Alt er fint

Bru sier at alt står bra til med både sin kommende datter og seg selv.

Hun kommer neppe tilbake på jobb før hun er ferdig med mammapermisjonen.

– Alt er foreløpig fint med både jenta og meg, men den viktigste oppgaven min fremover blir å sørge for at det forblir slik. Jeg gleder meg til å følge budsjettfremleggelsen fra sidelinjen og ikke minst til å komme tilbake for fullt når mammapermisjonen er ferdig, skriver Bru.