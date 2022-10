BRY DEG: FAU-leder Karoline M. Storbukås ved Fagerholt skole i Kristiansand vil sikre at alle er inkludert på Halloween. Nine-Marie (7) og lillebror Lars-Kristian(4) gleder seg.

Halloween: − Mange barn gruer seg

Barn over hele landet har gledet seg i ukevis. Halloween er snart mer stas enn julaften

– Men for noen er 31. oktober blitt årets verste dag, sier Johan Kristian Andreasen, førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Han ber foreldre ta mer ansvar.

– Barn faller utenfor hver dag. Men det er ekstra smertefullt ikke å være inkludert på Halloween, en dag med så store forventinger, sier han.

STOR DAG: FAU-leder Karoline M. Storbukås og mannen Lars Erik åpner hjemmet sitt for klassevenninnene til datteren Nine-Marie (7). Lillebror Lars-Kristian (4) skal være med på moroa.

Ikke for sent

– Du kan fortsatt invitere noen med, sier Karoline M. Storbukås, FAU-leder ved Fagerholt skole i Kristiansand

På Fagerholt skole har de tatt grep i år. Alle barn skal ha noe gøy å glede seg til på Halloween.

I høst anmodet foreldreutvalget alle klassekontakter om ta i et tak. Mandag er samtlige barn ved skolen invitert til et eller annet arrangement.

En gjeng skal gå i skogen og tenne bål, noen åpner garasjen sin og skal pynte med edderkoppspinn og skumle greier, andre samles til gatefest i nabolaget.

Selv inviterer FAU-lederen 13 spente og småskumle 2. klassejenter hjem til seg. Det skal knaskes og knepes og spises masse skummelt godteri.

ENDELIG: Det blir skummelt hos familien Storbukås i Kristiansand på mandag.

Bekymret

Mobbeombudene i flere fylker rapporterer om en økning i henvendelser fra fortvilte foreldre til barn som blir holdt utenfor.

Hos Ombudet for barn og unge i Viken merker de også økt pågang før Halloween.

– Rundt Halloween dannes det gjerne uformelle grupperinger hvor vi voksne ikke er med. Det er viktig at regien ikke overlates til barna, sier leder Bodil J. Houg.

TA REGI: De voksne må ta ansvar for feiringen, sier Ombudet for barn og unge i Viken.

Samtidig forteller UNICEF Norge om familier som reiser bort for at barna skal slippe å føle på at de ikke får være med.

Andreasen ved Universitetet i Agder håperhåper foreldre ser at de kan bety en forskjell.

FELLES ANSVAR:– Halloween er viktig og symbolsterk dag og en fin anledning for å styrke skolemiljøet og sørge for at alle barn føler seg inkludert, sier Johan Kristian Andreasen, førstelektor i pedagogikk, ved Universitetet i Agder.

Lærer mer

– Valgene vi foreldre tar for å inkludere bana på fritiden kan påvirke hvordan barna har det på skolen. Det gagner alle barn – også ditt, sier han.

Forskning viser at et inkluderende skolemiljø er avgjørende for barnas sosiale utvikling og læring, og for å forebygge mobbing og utenforskap. Foreldrene spiller en nøkkelrolle i dette.

Du kan fortsatt bidra, sier han.

– Send en sms - legg ut noe i Facebook eller Spond. Det er ikke for sent å sørge for at alle har en mulighet til å være med.

BARE TO DAGER IGJEN: Nine-Marie (7) og Lars-Kristian (4) er klare for fest.

Vil bidra

Da foreldreutvalget på Fagerholt skole fortalte at Halloween er tatt inn i skolens sosiale tiltaksplan, var responsen overveldende, sier FAU-leder Storbukås.

«Kan jeg bake en kake», «Vi har noe pynt hjemme, jeg kan ta med», «Jeg kan gå trick or treat med barna».

Mange vil være med å sikre at alle elevene ved skolen alltid har noe å glede seg til på Halloween. Neste år og året etter der igjen.

– Vi vil formalisere Halloween på linje med bursdager, hvor foreldre allerede er flinke til å invitere alle jentene eller alle guttene, sier Storbukås.

Hun tror foreldre har en tendens til å tenke praktisk og begrensende. «Vi har ikke plass til alle i klassen», tenker man. Dermed blir det en unnskyldning for å la være.

– Inkludering må ligge lenger fram i pannebrasken vår, og det trenger ikke være så voldsomt.