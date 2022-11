Representantforslag om anmodning til regjeringen om finansiering

Da vedtaket om å oppløse Viken ble gjort av fylkestinget var det en forutsetning at regjeringen dekket de nødvendige kostnadene ved delingen. Fylkesrådet har siden vist at de strengt nødvendige kostnadene beløper seg til 377 millioner og fylkestinget har vedtatt å be staten om disse midlene. For 2022 og 2023 viser fylkesrådets utregning at delingskostnadene vil beløpe seg til 230 millioner. Siden regjeringen kun har satt av 200 millioner til delingen av Viken, Ålesund, Vestfold og Telemark samt Troms og Finnmark, som samlet vil koste godt over 800 millioner, er det all grunn til å være urolige for om Viken faktisk vil få dekket sine utgifter til deling.

Dersom staten ikke tar regningen, slik finansminister Vedum har lovet og fylkesrådet fra Ap og Sp har forutsatt, vil regningen ved delingen av Viken bli lagt over på innbyggerne i de nye fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud. Det vil medføre dårlige tjenester til innbyggerne og vil være en uansvarlig politikk. Fylkestinget i Viken ber derfor regjeringen sørge for at staten tar hele regningen med å dele Viken. Dersom regjeringen ikke er i stand til å oppfylle sine løfter og heller vil legge utgiftene over på innbyggerne i de nye fylkene, ber fylkestinget regjeringen stoppe oppdelingsprosessen.