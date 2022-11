BETALER KANSKJE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lovet å ta regningen. Her er de to sammen på Stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet i september.

Storfylke oppløses: Mener Ap og Sp skjuler gigantkostnader

Regjeringen sliter allerede med å finne penger til å betale Sps valgløfte om å splitte opp fylker og kommuner. Regningen kunne vært mye større, innrømmer det Ap-ledede fylkesrådet i Viken.

Et av regjeringens prestisjeprosjekter - og et sentralt valgløfte for Senterpartiet – er oppløsningen av tre fylker og Ålesund kommune.

Disse har til sammen søkt om å få dekket over 800 millioner kroner av sine utgifter til oppløsning, men regjeringen har foreløpig bare satt av 200 millioner. I vinter sa finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at staten «selvsagt» skulle ta alle kostnader ved oppsplitting.

Viken alene har bedt om nesten dobbelt så mye som regjeringen har satt av til formålet, 377 millioner kroner.

Men ifølge finansråd Edvin Søvik (Ap) i Viken kunne regningen fra Viken vært mye større.

– I denne summen som ligger til oppløsningsutgifter er arbeidstimer stort sett ikke tatt med. Jeg så blant annet at Ålesund hadde fakturert med arbeidstimer. Det ligger ikke inn i Vikens budsjett, da hadde nok kostnadene vært det dobbelte, sa Søvik i et finanskomitémøte mandag forrige uke.

FINANSRÅD: Edvin Søvik fra Arbeiderpartiet er ansvarlig for Vikens pengebok.

– Omfattende arbeid

Søvik sier til VG at han ikke har gjort en utregning, men er klar på at det tar mye tid og ressurser.

Søvik opplyser at 65 prosent av medarbeiderne innenfor digitalisering jobber med oppløsning og etablering av nye fylker.

– Da jeg sa at kostnadene ville være det dobbelte så var det bare synsing. Men utgiftene ville vært mye høyere, hvis vi hadde fakturert med arbeidstimene som blir brukt i organisasjonen, sier Søvik til VG.

– Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det ville vært et svært omfattende arbeid å estimere tidsbruk og lønnsutgifter, som ville tatt administrativ kapasitet og tid. Vi har ikke noe system for det i dag, sier han.

Han sier at fylket søker om å få dekket penger til staben til de nye fylkesdirektørene, litt overtid på digitalisering og noe konsulentbruk for midlertidige oppgaver knyttet til digitalisering, som ikke finnes internt i dag.

– Nå er oppløsning et politisk vedtatt ønske og mål. Vi har et nøkternt budsjett, sier han og legger til:

– I stor grad så greier vi dette på en god måte. Elevene får undervisning, bussene går og vi gjør oppgavene vi er satt til å gjøre. Men det er ikke til å legge skjul på at det brukes mange arbeidstimer og kapasitet i organisasjonen, sier han.

KRITISK: Lars Berge i Høyre sitter i finanskomiteen i Viken.

– Må si hva kostnaden er

Høyre mener at Viken bare presenterer en del av regningen.

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet skjuler gigantkostnader, sier Høyres Lars Berge.

– Det er absurd at vi søker om et vesentlig mindre beløp enn den reelle kostnaden. Fylkesrådet må si hva den faktiske kostnaden er, sier han.

Han viser til at Vedum tidligere har advart mot «dekadente» budsjetter, mens Sps kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, sa at Viken skrev budsjett med gaffel.

– Det må være mulig å gjøre et anslag. Det gjorde fylkesråden selv. Om det ikke kommer noe annet, så forholder jeg meg til det, sier KrFs gruppeleder Ida Lindtveit Røse til VG.

OPPOSISJON: Ida Lindtveit Røse er KrFs gruppeleder i Viken.

Høyre og KrF mener at en ekstra-regning for oppløsning rammer utvikling, digitalisering og tjenesteproduksjon i de nye fylkene.

– Det er et minimum at elevene får den opplæringen man skal ha og at bussene går, fylkets oppgaver er langt flere enn det. Fylker skal jobbe med å utvikle tjenestetilbud på flere områder. Vi har for eksempel vedtatt en Viken-modell for anskaffelser og et seriøst arbeidsliv. Det følges ikke opp nå, fordi man ikke har ressurser til det, sier hun.

– Bommer totalt

Finansråd Søvik slår tilbake:

– Dette bommer totalt på mål fra Høyre. Vi søker om å få dekt den faktiske delingskostnaden etter samme definisjon som Høyre brukte da de styrte daværende Akershus fylke, sier finansråd Søvik.

Han sier at Høyre ikke skilte på tid brukt til oppløsning og andre saker da Akershus gikk inn i Viken.

– Det ville også vært et svært omfattende og krevende arbeid for de ansatte å skulle skille nøyaktig hvor mye av arbeidstiden deres som har med deling eller ikke å gjøre, sier han.