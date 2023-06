TRAFIKKULYKKE: Alle nødetater rykket ut til Svinesundveien i Halden da den alvorlige ulykken skjedde.

Bussjåfør tiltalt etter dødskollisjon i Halden

Espen Glomsrød (64) og datteren Synne Glomsrød (32) omkom da bilen de satt i havnet i en frontkollisjon med en buss i august i fjor. Nå er bussjåføren tiltalt.

Det var mandag 8. august 2022 rett over klokken 10 på formiddagen at kollisjonen skjedde.

I tiltalen tatt ut av Statsadvokatene i Oslo heter det at bussen kom over i motgående kjørefelt, hvor den frontkolliderte med personbilen som Espen Glomsrød og Synne Glomsrød satt i.

Espen satt bak rattet, mens Synne satt rett bak ham. I passasjersetet satt en annen kvinne, som kom fra ulykken med knust albue, og traumer og frakturer flere steder i kroppen.

– Det er en alvorlig og tragisk sak, sier statsadvokat Trude Antonsen, som har tatt ut tiltalen.

Les også Trafikkulykken i Halden: Espen (64) og datteren Synne (32) Glomsrød omkom Det var Espen og Synne Glomsrød som omkom i trafikkulykken i Halden mandag formiddag.

Bussjåføren, en mann i slutten av 20-årene, er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for å ha uaktsomt voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Påtalemyndigheten mener også at mannen har gjort seg skyldig i brudd på vegtrafikklovens paragraf om hensynsfull ferdsel i trafikken.

Bussjåførens forsvarer, Tor Magnus Fagermo, er klar på at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har hele tiden gitt uttrykk for at han ikke mener han har gjort noe galt, og ikke erkjenner straffskyld. Han mener han ikke har gjort noe klanderverdig, han brukte ikke mobiltelefon og snakket ei heller med passasjerer eller lignende, sier Fagermo.

Han forteller at klienten hans ikke har noe sykdomshistorikk som skulle tilsi at han hadde et illebefinnende, og det skal ifølge Fagermo heller ikke ha vært noe feil med bussen.

– Da sitter man igjen med at han må ha sovnet akutt bak rattet, sier forsvareren.

Fagermo viser til en dom fra Frostating lagmannsrett, som han mener har likhetstrekk.

I den saken ble en mann frikjent for uaktsomt å ha forvoldt en annens død i en frontkollisjon der han kom over i motgående kjørefelt.

Han ble dømt i tingretten, men lagmannsretten fant at mannen hadde gjort det som kunne kreves av ham for å unngå at han sovnet.

De mente derfor at han ikke kunne dømmes for å ha opptrådt uaktsomt, og frikjente ham.

Politiet opplyser til VG at saken ennå ikke er berammet.

