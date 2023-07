Person truet med kniv i Oslo – én skadet

To personer er anholdt etter et angivelig ransforsøk ved Bislett.

Saken oppdateres.

Én person skal ha fått et kutt i en finger etter en trusselsituasjon ved Bislett i Oslo.







– Det er en person som skal ha blitt truet av to gjerningspersoner, som stakk fra stedet, sier Line Skott, operasjonsleder i Oslo-politiet, til VG.

Den fornærmede er tatt hånd om av helsepersonell og politiet har anholdt to antatte gjerningsmenn.

– Vi har ikke kontroll på kniven ennå, men har funnet en slire.

Skott sier det angivelig skal dreie seg om et personran.

– Det ble raskt sikret video og gode beskrivelser av gjerningspersonene.

Den første meldingen dreide seg om at en person ble truet med kniv på halsen.

– Derfor rykket politiet ut med store ressurser, sier operasjonslederen.

Hun bekrefter at den pågående situasjonen er over.

– Det er ikke grunn til å tro at flere skal være utrygge per nå.

Et vitne sier til VG at flere politienheter og ambulanser er på stedet, og at noen er skadet.

– Noen er pågrepet og det ser ut som det har skjedd noe kriminelt.