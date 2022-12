LANGT EKTESKAP: Guri og Tor Tuv har holdt sammen gjennom tykt og tynt.

Thor (97) og Guri (96) har vært gift i 75 år!

Etter andre verdenskrig ble Thor gjenforent med ungdomsforelskelsen Guri på en fest. Nylig feiret de atombryllup.

Honningsvåg, 1945: Kun kirken står igjen i det lille samfunnet etter tyskernes herjinger under andre verdenskrig. Da soldatene trakk seg tilbake høsten 1944, ble Nord-Troms og Finnmark brent og lagt i ruiner på veien.

To år senere, 15. november 1947, går et fakkeltog ut av kirken og ned mot en av brakkene som ble reist etter krigens slutt. Fremst i følget går nygifte Thor og Guri Tuv.

– Veiene var ikke bygd opp igjen enda, så vi spaserte bort til stedet bryllupsfesten skulle være, forteller Thor til VG.

Strøm fantes det heller ikke, men et aggregat sørget for lys i mørket.

– Et par ganger ble det stopp på festen, fordi vi måtte ned i kjelleren å starte det opp igjen, ler han.

PÅ BRYLLUPSDAGEN: Guri og Tor i november 1947.

Thor har i dag rukket å fylt 97 år. Guri er hakket yngre, med 96 år på baken.

Hun husker spesielt at hun på bryllupsdagen måtte gå i store gummistøvler i stedet for finsko, på grunn av føret.

– Jeg måtte beskytte det lange brudesløret som gikk helt ned i bakken.

I november i år feiret de sin 75. bryllupsdag som mann og kone.

Tidligere har de vært gjennom både sølv-, gull-, diamant- og jernbryllup. Disse er nå smeltet sammen til atomer.

– Vi er kommet så langt at vi ikke er i stand til å arrangere noe selv, så vi hadde egentlig bestemt at atombryllupet skulle forbigås i stillhet. Vi ville ikke ha så mye oppmerksomhet rundt det, forteller ekteparet.

Litt oppmerksomhet får de likevel, når VG slår på tråden til Honningsvåg.

Skilt under krigen

De er begge født og oppvokst i Honningsvåg, byen som ligger ved døren til Nordkapp. Thor la først merke til Guri allerede på folkeskolen, som det kaltes den gang.

– Det var smilet hennes jeg falt for, jeg husker det veldig godt. Allerede den gang ble det tent en gnist, forteller han.

– Etter vi ble konfirmert kjørte vi rundt i taxi, og holdt hverandre i hånden. Jeg klarer ikke huske alle detaljer, men når du har levd så lenge som oss, så er det jo ikke så rart.

GULLBRYLLUP: Paret har vært gjennom hele serien – fra papir- og sølv- til gull- og atombryllup.

Krigen skulle imidlertid føre dem fra hverandre. Guri ble evakuert til Otta sammen med familien, mens Tor dro til Porsgrunn og senere Oslo for å ta utdanning. I 1946 gjenforenes de, etter at begge hadde returnert for å bygge opp hjembyen igjen.

– Det var ikke lov med store fester, så vi hadde små, private lag. Honningsvåg er jo et lite sted, så det tok ikke lang tid før vi møttes igjen. Da var det gjort, sier Thor.

– Så var det jo mulig at hun også likte meg, da. På en måte føltes det som om vi hørte sammen.

For Guri var det spesielt en ting som gjorde at hun falt for ektemannen:

– Jeg ble imponert over hvor skitten han var! ler hun, og forklarer:

– På grunn av arbeidsklærne, altså. Han var ikke skitten ellers.

Bodde i India

Siden har de fått tre barn, ni barnebarn, ti oldebarn – og ett tippoldebarn. Paret bor fortsatt i Honningsvåg, i en egen leilighet midt i byen, forteller datteren Vivi Tuv Pettersen (73).

– Hver dag går pappa over gaten med rullatoren for å handle på butikken. De er godt kjent her i lokalsamfunnet.

En periode bodde de også i India. Thor, som var utdannet tekniker, fikk tilbud om jobb på den norske fiskeflåten i landet. Først reiste han ned alene, før familien kom etter noen måneder senere. I mellomtiden kommuniserte de via brev.

AKTIV: Siden han var 12 har Tor vært aktiv i musikken. I dag er det trekkspillet som får mest oppmerksomhet utenom kona.

På spørsmålet om hva hemmeligheten til et lykkelig ekteskap er, svarer Thor:

– Vi har jo hatt våre kriser, men vi har alltid kommet oss igjennom det. Det er viktig å bøye i mot hverandre.

Tilbake i Honningsvåg startet de butikk, som de drev sammen i mange år. På fritiden var Guri aktiv turner. På hennes siste turnstevne, var hun 83 år gammel.

For Thor har lidenskapen vært musikk. Fortsatt spiller han trekkspill og deltar på opptredener.

– Det er vel trygt å si at jeg er det eldste medlemmet i bandet. De andre kalles for «the young boys» – men de er jo alle over 70.

TI OLDEBARN: Sammen har de tre barn, ni barnebarn, ti oldebarn og til og med et tippoldebarn.

Paret sier de er heldige som har fått så mange år sammen. Som pensjonister reiste de mye til feriehuset de eide i Spania.

Hvetebrødsdagene har for lengst blitt grovbrød – men paret er fortsatt lykkelig gift. Selv om de er triste over at kjente og kjære har gått bort, holder de seg positive:

– Vi er på den beste plassen å være på. Her har vi vår datter og svigersønn, og vår sønn og en svigerdatter, og alle i familien er ved god helse. Det setter vi veldig stor pris på.