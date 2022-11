HYTTEKOMMUNE: I Trysil er det i underkant av 7000 hytter. Så langt har rundt 30 fått endret matrikkelkoden til helårsbolig fra fritidsbolig.

Klart for strømstøtte til fastboende hyttefolk i Trysil

Trysil kommune endrer matrikkelkoden for dem som har fått ja til å bo fast på hytta. Nå får de strømstøtte.

Nå mottar hytteeiere som har fått midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig, en hyggelig beskjed fra kommunen.

– I samråd med Statens kartverk har Trysil kommune besluttet at matrikkelen skal endres slik at bygningskode 161 (fritidsbygg) endres til kode 111 (enebolig), står det i brevet som ble sendt ut mandag.

Så langt har rundt 30 husholdninger fått godkjent dette mens ytterligere 30 har saken til behandling.

Ifølge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE kan de som har fått omregulert hytta til helårsbolig, nå få strømstøtte.

– Når Trysil kommune nå fatter vedtak om bruksendringstillatelse har de rett på strømstøtte, de må bare fremlegge dokumentasjonen for nettselskapet som ikke trenger å vente på endring i matrikkelen, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Stulen Jonassen, til VG.

I kjølvannet av rekordhøye strømpriser og innføringen av strømstøtte har Trysil kommune de siste par-tre månedene sett et rush på rundt 30 søknader fra folk som vil ha omgjort fritidsboligen til helårsbolig.

De rundt 30 som allerede har fått dette innvilget dette, stammer fra perioden 2014–22.

– Hvorvidt det gir rett på strømstøtte er opp til nettselskapet og NVE, sa Bjørn Helge Kristiansen, fagleder byggesak i Trysil, til VG mandag.

Men tirsdag bekrefter altså Jonassen i RME, som administrer strømstøtteordningen overfor nettselskapene, at det får de.

Støtteordningen gjelder ikke fritidsboliger og NVE har gjort det klart at for å kunne bruke en fritidsbolig som bolig, må man søke kommunen om bruksendringstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Ved tvil skal nettselskapene se til matrikkelen om hvilken kundegruppe man tilhører – husholdning eller fritidsbolig.

Nå tar altså Trysil kommune grep.

– Endringen er kun midlertidig, og gjelder så lenge den midlertidige tillatelsen er gyldig jf. vilkårene i vedtak om bruksendring. Når du selger eller flytter vil bygningen bli endret tilbake til fritidsbolig. Vi ber derfor om at dere gir oss snarlig beskjed dersom dere flytter eller selger eiendommen, står det i brevet fra kommunen.

Dokumentasjonen om matrikkelendring må man gi til nettselskapet.

HYTTELIV: I takt med kraftig økte strømpriser, ønsker en del nordmenn å bo fast på hytta.

RME vurderte først at kunden hadde rett på strømstøtte hvis de kunne legge frem en form for dokumentasjonen fra kommunen på at de kunne bo fast i fritidsboligen.

De fikk senere en presisering fra Olje- og energidepartementet om at i praksis er den eneste formen for dokumentasjon for dette en innvilget bruksendring fra kommunen.

For å få bruksendring må man sende inn en komplett søknad til kommunen som så må fatte vedtak.

– Det er ikke gitt at du vil få det (bruksendring, red.anm.). Hver enkelt sak vurderes, sier Kristiansen.