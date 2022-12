SKATTESMELL: Martin Henriksen (Ap) fikk også tilleggsskatt, som skjer dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Tidligere toppolitikere i Ap og H fikk skattesmell

De to tidligere toppolitikerne Martin Henriksen (Ap) og Kristian Tonning Riise (H) har fått skattesmell etter kontrollen av pendlerboliger. Henriksen fikk tilleggsskatt, fordi saken ansees som alvorlig.

Det viser nylige endringer av politikernes ligninger, som VG har fått innsyn i etter en begjæring til Skatteetaten.

Endringene i ligningen er fastsatt i høst, samtidig med at også flere andre politikere fikk skattesmell for skattefrie og gratis pendlerboliger fra Stortinget.

Begge mennene forlot politikken etter siste stortingsvalg. Henriksen (43) jobber som lobbyist for Hurtigruten. Tonning Riise (34) jobber i dag som lobbyist for tobakksgiganten Phillip Morris.

Henriksen har fått økt inntekten sin med totalt 439.824 kroner i 2019 og 2020. Det gir en skattesmell på 204.078 kroner.

Toning Riise har fått økt inntekten sin med totalt 371.292 kroner i 2019 og 2020. Det gir en skattesmell på 172.278 kroner.

SKATTESMELL: Kristian Tonning Riise (H) i stortingsleiligheten i 2019.

Fikk tilleggsskatt

Henriksen har vært politisk rådgiver for regjeringen og statssekretær. I årene 2017 til 2020, som er kontrollert av Skatteetaten, var han innvalgt på Stortinget fra Troms.

Blant de 38 politikerne som fikk endret ligning og skattekrav i kontroller, er Henriksen en av de ti som ble ilagt tilleggsskatt, fordi saken ansees som alvorlig av Skatteetaten.

– Vi kan ilegge tilleggsskatt hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Å få tilleggsskatt er å regne som straff. Det er alvorlig, har skattedirektør Nina Schanke Funnemark tidligere uttalt til Aftenposten.

GA TILLEGGSSKATT: Ti av politikerne fikk tilleggsskatt fordi sakene var alvorlige.

Funnmark har ikke kommentert enkeltsaker.

– Det stemmer at jeg får ekstraskatt og tilleggsskatt for fordelen med fri pendlerbolig i årene 2017 – 2020, skriver Henriksen til VG.

– Jeg har hele tiden trodd jeg har gjort alt riktig. Da er det selvfølgelig ubehagelig å havne i en slik situasjon. Jeg er opptatt av å gjøre opp for meg, og har derfor allerede betalt skatten jeg ble ilagt. Jeg kommer heller ikke til klage på vedtaket.

VG har spurt Henriksen om årsaken til skattekravet og tilleggsskatten han ble ilagt. Det spørsmålet har ikke Henriksen svart på.

Tonning Riise ønsker ikke å kommentere skattesmellen på 172.278 kroner overfor VG.

TAUS: Den tidligere stortingsrepresentanten Kristian Tonning Riise vil ikke snakke om skattesaken sin. Her i Stortinget i 2021.

Kritisk til taushet

Bare et fåtall politikere har snakket åpent ut om disse skattekravene, viser en gjennomgang VG har gjort. Av 38 nåværende og tidligere politikere som har fått vedtak mot seg, har åtte lagt kortene fullstendig på bordet. Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) langet ut mot kollegene i VG på mandag:

– Jeg opplever at vi som har vært ærlige og stått fram tar belastningen, mens de som holder tett om skattekravene mot seg slipper unna omtale (...) Det ville tjent oss alle om de var åpne, sa Fagerås.

Flere mulige årsaker

I pendlerboligsaker som ender med skattekrav, har toppolitikerne fått gratis, skattefri pendlerbolig, mens etaten mener at det er forhold som tilsier at den ikke skulle vært skattefri.

Skatteetaten har derfor ilagt personene mer inntekt – og skatt – tilsvarende markedsverdien om man leide pendlerboligen selv på ligningen.

Flere pendlerboliger er verdsatt til mellom 20.000 og 30.000 kroner i måneden.

Hver sak er unik, men flere saker der politikere har fått skattesmell knytter seg til utleie av deler av egen bolig på hjemstedet, at feil registrering av faktisk bosted i folkeregisteret har gitt en pendlerbolig, eller at man har bodd nærmere enn 40 kilometer fra Oslo sentrum.

VG har tidligere omtalt både Tonning Riise og Henriksens flyttehistorikk og boligkjøp i en artikkel om pendlerboligsaker.

Kjøpte egen leilighet

Martin Henriksen ble valgt inn på Stortinget høsten 2013. Da hadde han bodd og jobbet i Oslo siden 2002, men var i hele perioden folkeregistrert på hjemstedet i Harstad. Han var blant annet AUF-leder (2006-2010), rådgiver i Miljøstiftelsen Zero og politisk rådgiver i Stoltenberg II-regjeringen (2011-2013).

VALGVINNER: Her er daværende AUF-leder Martin Henriksen og statsminister Jens Stoltenberg i 2009.

Han eide bolig i Oslo før han ble innvalgt på Stortinget i 2013, men var i hele perioden som stortingsrepresentant folkeregistrert i foreldrenes hjem i Harstad.

I 2013 fikk han tildelt en treroms stortingsleilighet på 67 kvadratmeter på Grünerløkka. Han disponerte pendlerbolig i åtte år, til han gikk ut av Stortinget i 2021.

Han opplyser til VG at han fra høsten 2012 og frem til november 2020 leide en leilighet i en bolig som foreldrene eier. Han vil ikke opplyse til VG hva han betalte i leie til foreldrene, men sier at det er snakk om «lave» utgifter.

I en e-post Henriksen sendte Stortingets administrasjon høsten 2021, skrev han at han har betalt «under markedsleie» for denne leiligheten.

Stortinget i Oslo.

Fikk pendlerbolig tross leilighet

Tonning Riise var Unge Høyre-leder fra 2014. I 2016 kjøpte han en leilighet på Grønland i Oslo med to andre. Her bodde han da han ble valgt inn på Stortinget i 2017, men han var folkeregistrert hos foreldrene på Stange. Han fikk pendlerbolig av Stortinget, en treroms i bydel Grünerløkka.

Til Aftenposten har han tidligere sagt at han fortsatte å bo i egen leilighet og lot pendlerleiligheten stå tom. I 2018 kjøpte han en bolig på Ringsaker, mens han solgte leiligheten på Grønland i 2020.

Tonning Riise forlot politikken etter valget i 2021. I 2018 trakk han seg som Unge Høyre-leder i kjølvannet av en rekke varsler om upassende oppførsel. Han har beklaget, og satt perioden ut for Hedmark Høyre. Han er i dag ansatt i tobakksprodusenten Philip Morris.

– Ingen spørsmål

Til Aftenposten uttalte han om pendlerboligene i fjor:

«Jeg søkte om pendlerbolig fordi planen var å flytte ut av denne i løpet av kort tid og kjøpe en leilighet i Hedmark. Det var ingen spørsmål om sekundærbolig i denne prosessen og derfor heller ikke naturlig å trekke inn det. Jeg har gjort Aftenposten grundig kjent med årsaken til at prosessen med å selge leiligheten i Oslo tok lengre tid enn planlagt, og at det ikke skyldes noen vinning eller fordeler for meg. Tvert imot.

Det skyldes vanskelige og høyst private forhold for en tredjeperson som ikke har noe i offentligheten å gjøre. I denne perioden satt jeg med både låneomkostninger og fellesutgifter på to boliger samtidig, uten inntekter på noen av dem. Likevel velger altså Aftenposten å implisere at dette er en situasjon som skal ha gitt meg noen fordeler. Det er spekulativt og på grensen til direkte uærlig».

VG har forelagt ham opplysningene i denne saken, men Tonning Riise skriver til VG at han ikke vil diskutere sin skattesak i mediene.