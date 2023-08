Flere jordras etter kraftig nedbør: Utvider fareområde i Hol

SKREDRAMMET: Boligområdet i Bagn i Valdres ble rammet av skred tirsdag ettermiddag. Det er et av en rekke skred etter uværet «Hans».

Det har gått jordras en rekke steder tirsdag ettermiddag. Nå bes innbyggere i en del av Hol om å evakuere seg selv, i et nødvarsel til innbyggerne.

Saken oppdateres.

Evakueringen som nå iverksettes i Hol i Hallingdal, gjelder fra Åremyri til Høgehaug i Østre Hol:

– Personer som oppholder seg øst for Seimsbrua skal evakuere seg selv/reise til Bygdahall på Hagafoss. Personer som oppholder seg vest for Seimsbrua, skal evakuere seg selv/reise til Hol kommunehus på Helling kafé, heter det i nødvarselet.

Én person er hentet ut av det skredrammede huset i Ål med helikopter, mens en annen person skal få en sjekk på legevakten.

Utover dem er ingen savnet etter raset, som tok huset og en bil. Flere er imidlertid evakuert i Hallingdal-kommunen - og det er ikke enkle arbeidsforhold for kriseledelsen.

– Kriseledelsen har store problemer med telefonnettet, opplyser de på Facebook, og ber folk forsøke e-post eller komme på kulturhuset hvis de lurer på noe.

Helsetjenesten får ikke kontakt med trygghetsalarmene.

– Kontakt legevakten eller servicetorget på 32085000, skriver kommunen på Facebook.

– Rundt klokken 17 i dag mistet vi kontakten med flere av basestasjonene i området Ål, forteller dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen.

Han sier videre at dette er det første utfallet de har hatt etter ekstremværet «Hans» kom til landet.

Det er kun i Ål det er problemer med dekningen som følge av ekstremværet, forteller Amundsen.

– Strømmen er borte, men vi mistenker også et mulig fiberbrudd. Mobildekningen er ikke helt borte, men sterkt redusert.

Amundsen sier at det er krevende å ta seg inn til området for å gjøre undersøkelser.

I Bagn i Valdres har et ras gått i et boligfelt. Ett bolighus er tatt ifølge politiet, men personen som bodde der var ikke hjemme. Nå evakueres 60 hus i boligområdet og beboerne må samles i Sør-Aurdalshallen, melder politiet.

Raset er 300 meter langt og 50 meter bredt, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til VG.

I Ål i Hallingdal er et hus og en bil tatt. En person er hentet ut med helikopter, mens en annen kjøres legevakten for en sjekk. Ingen er savnet. I tillegg har HRS bistått med å heise ut seks personer som var skredfast, og tvitrer at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

Hol i Hallingdal er fire personer hentet ut fra et rasområde, melder politiet i Sør-Øst. Opp mot er fire personer hentet ut fra et rasområde, melder politiet i Sør-Øst. Opp mot 400 personer evakueres mellom området Hagafoss og Holet ifølge lokalavisen Hallingdølen.

I Lærdal er det meldt om et stort jordras på strekningen mot den gamle fergekaien. Det er ikke meldt om savnede personer etter raset, og er ingen boliger rundt rasstedet. Hovedredningssentralen sender et redningshelikopter over rasområdet.

I Vågå i Gudbrandsdalen er fylkesveien Skobygsvegen stengt på grunn av vann og ras. Fylkesvei Sjårdalen ved Skottlien er også stengt som følge av ras, melder kommunen. Åtte husstander blir evakuert tirsdag kveld som følge av at Tessemagasinet kommer til å gå over dammen.

mellom Vågå og Lom stenges på grunn av rasfare og stor vannføring. Dermed blir kommunene Lom og Skjåk isolert fra resten av Gudbrandsdalen, men kan kjøre vestover til Stryn. De har også etablert en felles, lokal legevakt, skriver lokalavisen Riksvei 15stenges på grunn av rasfare og stor vannføring. Dermed blir kommunene Lom og Skjåk isolert fra resten av Gudbrandsdalen, men kan kjøre vestover til Stryn. De har også etablert en felles, lokal legevakt, skriver lokalavisen GD.

Det har gått et større ras på Otta i Gudbrandsdalen og evakuering iverksettes, melder Sel kommune. Det har også gått et ras ovenfor Otta camping, og fylkesvei 2616 er stengt. I tillegg er syv husstander evakuert i Nedre Heidal på grunn av rasfare. Totalt er det per klokken 17.40 evakuert ti adresser, opplyser ordfører Eldri Siem til VG.