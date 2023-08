Aktiver kart

Kvinne funnet i live etter dramatisk redningsaksjon i Aurland

Det er igangsatt en redningsaksjon etter melding om at en kvinne skal ha falt i en elv i Aurland kommune.

– Meldt om at kvinnen er funnet i live i en sideelv. Mannskaper i ferd med å ta seg frem til kvinnen, skriver politiet klokken 17.53.

Det skriver Vest politidistrikt på Twitter/X.

Nødetatene ble varslet klokken 16.04.

– Nødetater, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og elveredningsmannskaper på vei, skriver Vest politidistrikt på Twitter/X.

Mannskaper fra alpin redningsgruppe er også på vei til Aurlandsdalen skriver politiet i en oppdatering.

Norske Redningshunder bistår med 11 redningshunder.

Politiet opplyser at turfølget/familien til den savnede blir ivaretatt av ambulansepersonell.

Aurland kommune er varslet om hendelsen.

– Opplyst å være en stri elv med mye vann. Ikke flyvær for helikopter inn i området, skriver politiet videre.

Aurland kommune har etablert kriseteam som er på veg for å ivareta turfølget/pårørende.

Det er uvisst hvor mange som befant seg i turfølget.

Dykkere snur

Vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen i Bergen opplyser overfor VG at ulykkesstedet er vanskelig tilgjengelig, og at det er over en times gange fra veien.

– Det gjør at brannmennene ikke er fremme på stedet enda, sier han klokken 17.30.

Ifølge Myking gjør værforholdene det problematisk for redningshelikopter og minst ett har måttet snu.

Dykkere fra Bergen har også returnert.

– Elven er såpass stor og mørk at dykkearbeid blir nytteløst, sier Myking.

Han opplyser at det er personer fra stedet som meldte fra om at en person hadde havnet i elven, og at det ikke var kontroll på vedkommende.

