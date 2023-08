FOTAVTRYKK: Slik ser et av soverommene i huset ut. Vannet nådde omtrent 60 centimeter oppover veggen, som møblene viser.

Huset var nyoppusset – nå må det rives

Magnus Brennhovd (20) fra Nesbyen fikk nøklene til sin første bolig for to måneder siden. – Alt gikk til helvete.

Kortversjonen Flommen resulterte i at kjelleren og deler av første etasje i Magnus Brennhovd sin bolig ble oversvømt.

Brennhovd mistet nesten alt, og forteller at på grunn av fukt, kan det være vanskelig å bevare tingene.

Han bor nå hos familien i Rukkedalen, en grend i Nesbyen.

Omtrent 200 personer ble evakuert i Nesbyen på grunn av uværet. Vis mer

Nesbyen i Viken fylke ble hardt rammet av ekstremværet «Hans». Store deler av tettstedet havnet under vann.

Magnus Brennhovd fikk kjelleren og deler av første etasje oversvømt på grunn av flommen. Vannet nådde omtrent 60 centimeter oppover veggen.

– Jeg har mistet omtrent alt. Det er noen ting som har klart seg, men på grunn av fukten spørs det om jeg kan ta vare på noe av det, sier han til VG.

Brennhovd overtok boligen, som er hans første, i juni. Han pusset opp i en måned før han flyttet inn.

– Det er veldig uflaks og kjedelig. Ingen forventet dette.

Nå bor han på gutterommet hos familien i Rukkedalen, en grend i Nesbyen.

Det var Hallingdølen som omtalte saken først.

Magnus Brennhovd jobber som snekker.

– Luktet dritt

Det var tirsdag forrige uke at vannet ålte seg innover Nesbyen. Brennhovd var på jobb i Rukkedalen, men på grunn av faren for at veien kunne bli stengt dro han fra jobb i 10-tiden.

– Da jeg kom hjem var det ikke vann i nærheten av meg, men jeg fulgte med i kjelleren. Jeg satt på sofaen i to til tre timer, så sovnet jeg.

Da han våknet, i 16-tiden, var det vann i hele hagen og kjelleren var ganske full.

FLOM: Nesbyen tirsdag forrige uke.

Han prøvde å flytte ting i høyden, selv om han ikke trodde at første etasje ville bli rammet av flommen.

I 18-tiden kom han seg ut. Da var det 40 centimeter med vann i hagen, ifølge Brennhovd.

– Alt gikk til helvete, sier han.

Totalt ble rundt 200 personer evakuert i Nesbyen. Ingeborg Torseth (90) var den første som ble evakuert i Nesbyen.

Tirsdag ettermiddag ble Rukkedalen isolert, og innbyggerne var innesperret i to døgn.

Torsdag hadde vannet trukket seg tilbake. Men den nymøblerte leiligheten var full i gjørme og møkk.

– Det luktet dritt, sier Brennhovd.

Se hvordan huset ser ut nå i bildegalleriet under:

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Mandag startet han med å rive opp gulv og panel. Han jobber som snekker, noe som kommer godt med nå.

– Jeg får ikke solgt dette huset så det blir å rive det ned og bygge det opp igjen. Det burde gå fint siden jeg har forsikring. Men det kommer til å ta tid.

Værgudene spiller ikke på lag med de flomutsatte områdene på Østlandet. Fra tirsdag skal det igjen bøtte ned – og det er sendt ut oransje farevarsel om jord- og flomskredfare.

– Det ser ikke helt bra ut, sier statsmeteorolog Eirin Walstad Ristesund til NTB.

Uværet starter over Ringerike tirsdag ettermiddag og flytter seg nordover i løpet av natt til onsdag.

– Det blir ikke like ille som det var under Hans med tanke på mengden regn som kommer, men det kommer nok til at det kan gi konsekvenser for de områdene som allerede er rammet, sier Ristesund.

Det er områdene rundt Mjøsa som får mest nedbør, men nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer, er usikkert. Ifølge meteorologen snakker vi om opp mot 20 millimeter på en time lokalt. Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn.