PÅ GULVET: Tore Ellefsens far er demenssyk og var utskrivningsklar pasient ved UNN Harstad. Der sov han på en madrass på gulvet.

89-åring får sykehjemsplass etter å ha bodd på madrass i to måneder

Etter å ha bodd to måneder på en madrass på sykehusgulvet, har den demenssyke 89-åringen endelig fått sykehjemsplass.

Harstad Tidende og VG har tidligere omtalt forholdene som den 89 år gamle mannen har levd under.

Siden 23. februar har mannen bodd på sykehus på enerom.

Han fikk ikke ha seng, fordi sykehuset var redd for at han skal falle ut av den.

Torsdag kom beskjeden som pårørende har ventet på. 89-åringen har fått plass på sykehjem. Han kan flytte inn allerede førstkommende fredag.

– Vi er kjempefornøyd med at kommunen endelig fant en løsning. Det har vært en tøff tid, spesielt for mamma og pappa, men også for oss søsken, sier sønnen Tore Ellefsen til Harstad Tidende.

Selv om familien nå er lettet, er Ellefsen kritisk til at kommunen ikke har funnet en løsning tidligere.

– Pappa har ventet på plass i over to måneder. Han har sovet på gulvet på sykehusrommet på en madrass fordi sykehuset var redd han skulle falle ut av sengen. Utenfor rommet hans har det sittet en vekter og passet på at han ikke skulle gå seg bort, sier Ellefsen.

Kommunen har vedtatt å opprette en ny avdeling, men har ikke klart å bemanne avdelingen.

Tore Ellefsens far var innlagt på sykehuset, men utskrivningsklar og ventet på en sykehjemsplass.

Hvorfor så lang tid?

Torsdag var eldreomsorgen debattert i kommunestyret. Flere løsninger ble foreslått.

– Det som slår meg er hvorfor i all verden disse løsningene ikke kom før kommunestyrets møte torsdag. Hvorfor ble det ikke innført nordsjøturnus tidligere for å få ansatte til å søke på den nye avdelingen som er opprettet på Helsehuset? spør Ellefsen.

89-åringen skulle etter planen flytte til Stangnes sykehjem, men fikk plass på Bergsodden sykehjem 7,7 kilometer unna.

– For mamma som ikke kjører bil, kan det bli krevende å komme seg imellom. Mamma ble imidlertid veldig glad da hun ble lovet at hun av og til skulle få overnatte på rommet hans, forteller Ellefsen.

Burde ha beklaget

– Jeg er kritisk til at ingen fra kommunen har ringt min mor og beklaget forholdene pappa har levd under i over to måneder, sier Tore Ellefsen.

Han forteller at familien har klaget til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og her jobbes det for fullt med saken.

Harstad kommune har hatt en stor økning av eldre som trenger hjelp i kommunen, etter å ha vært sykehus.

Ordfører Kari Anne Opsal (Ap) mener situasjonen i Harstad ikke er unik.

– For oss er dette kanskje den ordentlige starten på eldrebølgen. Dette er noe hele Norge bør ta på alvor, sa Opsal til VG i går.

