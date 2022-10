Rimelige hybler finnes over hele Norge. Her på Notodden frister samskipnaden med hybler i skogen – med utsikt over bygda. Disse koster 3400 kroner.

De billigste studentboligene

Billig studentbolig i Oslo, Bergen, Trondheim eller et annet sted? Vi fant hybel ned mot 2000 kroner.

Det er studentsamskipnadene som leier ut flest studentboliger i Norge. VG har tatt en runde med flere av dem for å finne de billigste tilbudene til deg som er student akkurat nå.

Bergen: 2267 kroner

– Det er ettroms på Alrek som er vår billigste hybel. Her har studentene eget rom og delt bad og kjøkken. Studentboligene ligger like ved Haukeland sykehus og medisinsk-odontologisk fakultet, sier Marita Monsen i Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Prisen er 2267 kroner pluss strøm.

Alrek i Bergen koster 2.267 kroner pluss strøm.

NTNU: 2823 kroner

NTNU er landets største universitet og har campus i Ålesund, Gjøvik og Trondheim.

– Den billigste hybelen du kan leie hos Sit ligger på Kallerud studentby på Gjøvik og koster kr. 2823 + 308 i energi. De rimeligste vi har i et visst volum er hybler på Moholt studentby i Trondheim som koster kr. 3423 + 389 i energi, opplyser Tommy Danielsen i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

– Ser dere noen endring i hva studenter etterspør?

– Studenter ønsker fortsatt å leie nærmest mulig sentrum eller studiested. Leiepris er fortsatt en viktig faktor for valg av studentbolig. De som har studert her flere semestre, eller som er noe eldre når de kommer til våre byer for å studere, foretrekker gjerne 1-roms eller 2-roms boliger, som også koster litt mer, mens de yngste gjerne ønsker å bo i kollektiv, gjerne med venner, i starten av studiene.

Moholt Studentby i Trondheim har en rekke hybler i nedre prisklasse.

Nord: 2860 kroner

Studentinord har 1875 studentboliger fordelt på syv studiesteder i Nordland og Trøndelag.

Demmabakken studentboliger i Nesna er billigst.

– Vår rimeligste studentbolig er p.t. på Nesna. Regjeringen besluttet å gi et ekstra tilskudd til studentvelferd på Nesna, og subsidierer blant annet prisen på studentbolig for å bidra til å skape aktivitet ved studiestedet. Studentinord kan dermed tilby en prisreduksjon på ca. 35 % rabatt på studentboliger på Nesna i studieåret 22/23, skriver direktør Ane Karlsen

Demmabakken studentboliger i Nesna.

Sørøst-Norge: 3400 kroner

Samskipnaden i Sørøst-Norge har campus i Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Vestfold, Rauland, Ringerike og Bø.

Ifølge samskipnaden er de rimeligste hyblene per nå i Notodden: Boligområdet Høgås består av totalt 14 hus bygget i 1997 og 1999, med en rekke hybler av ulik størrelse. De rimeligste koster 3400 kroner.

– Vårt inntrykk er at studentene er villige til å betale litt ekstra for å få eget kjøkken og bad. Det er ikke noe inntrykk av at det er mange som ønsker å flytte fra en dyrere til en billigere hybel. Mange av de som ønsker å flytte internt mellom hyblene til SSN ønsker å komme til en hybel med eget kjøkken og bad, og er villig til å betale for det. Slik som dette har det vært en stund, altså ingen endring den siste tiden, understreker Fredrik Eikeli i samskipnaden.

Boligområdet Høgås på Notodden består av totalt 14 hus

Oslo (SiO): 3482 kroner

– Laveste pris blant våre 9000 studentboliger er for en umøblert hybel på Kringsjå, som koster fra kr 3482 kroner i måneden inkludert strøm og internett. Rundt en tredjedel av boligene våre koster under 5500 kr inkludert strøm og internett, sier boligdirektør i SiO, Gunn Kirsti Løkka.

Hybel på Kringsjå i Oslo.

Kristiansand: 3500 kroner

Samskipnaden i Agder (SiA) har studentboliger i Kristiansand og Grimstad. VG får opplyst at de rimeligste starter på 3500 kroner. Da er alt av strømt, internett og vaktmestertjenester inkludert. Dette er dubletter, der to personer deler kjøkken og bad.

– Vi opplever at det er 1 – roms hybler med eget bad og kjøkken som er mest etterspurt, og hvor vi har best belegg og lengst botid. Dette er hybler i det øvre prissjiktet. Vi har ved tilsøling av bolig i år ikke merket noen vesentlig endring fra tidligere år, sier Jahn Olav Marum, leder for Studentvelferd.

Dublett-bolig i Kristiansand.

Østfold: 4430 kroner

Kollektiv nummer 8 i «Nye Remmen» i Halden er det rimeligste tilbudet fra Samskipnaden i Østfold, til 4430 kroner pluss energi.

Studentkollektiv i «Nye Remmen».

Oslo (Anker): 6100 kroner

Den private stiftelsen Anker leier ut hybler en rekke steder i Oslo sentrum.

De opplyser at den rimeligste med privat bad koster 6100 kroner og ligger i Storgata (møblert og alt inkludert).

Umøblert hybel med både privat bad og privat kjøkken i Storgata (Ankerkvartalet) koster fra 7.200 kroner.

Begge hybeltypene opplyses å være på 18 kvadratmeter.

Privat bad og kjøkken koster fra 7.200 kroner.

