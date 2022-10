SKEPTIKER: Daværende journalist Eivind Pedersen var kritisk til om Viggo Kristiansen var skyldig da han opprinnelig ble dømt.

Vil endre gjenopptakelseskommisjonen: − Har vært en katastrofe

KRISTIANSAND (VG) Før den til slutt sa ja, avslo Gjenopptakelseskommisjonen fire ganger å ta opp Viggo Kristiansens sak. Nå mener flere ordningen med kommisjonen må revurderes.

Etter at det fredag ble kjent at Riksadvokaten mener Kristiansen bør frifinnes for ugjerningene i Baneheia, er det flere som roper varsko om Gjenopptakelseskommisjonen GjenopptakelseskommisjonenGjenopptakelseskommisjonen vurderer om dømte personer kan få tatt opp saken på nytt for retten..

Særlig er mange kritiske til at det ikke er noen som kontrollerer kommisjonens arbeid og bevisvurderinger.

– Gjenopptakelseskommisjonen har vært en katastrofe, sier Eivind Pedersen til VG.

Han var journalist i Dagbladet da Kristiansen ble dømt i 2002, og har i etterkant blitt en av Kristiansens sterke støttespillere. Nå gir Pedersen Gjenopptakelseskommisjonen det glatte lag.

– Den må nedlegges øyeblikkelig. Den oppfyller ikke noen funksjon lenger. Tilliten til Gjenopptakelseskommisjonen er blåst bort.

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Siv Hallgren, uttalte fredag til Dagsavisen at det er naturlig at kommisjonens arbeid bør granskes. Les mer av Hallgrens svar på kritikken i denne artikkelen lenger nede.

Info Dette er Gjenopptakelseskommisjonen Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa den dommen som angripes.

Kommisjonen består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Lederen er heltidsansatt og er også leder for sekretariatet i det daglige.

Kommisjonen bestemmer selv sin arbeidsform og kan ikke instrueres om utøvelsen av den myndighet den er gitt.

Ordningen med kommisjonen har eksistert i 18 år. Kilde: www.gjenopptakelse.no/om-kommisjonen Vis mer

GJENOPPTAKELSESKOMMISONEN: Kommisjonen sitter samlet ved leder Siv Hallgren.

– Dette går ikke lenger

Også Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin mener dagens nyhet bør være kroken på døra for kommisjonen.

– Det som er vårt håp nå, er at det må være stopp for denne kommisjonen. Dette går ikke lenger, sier forsvarer Arvid Sjødin i dag.

Sjødin kritiserer hvordan bevisvurderingene gjøres i kommisjonen, og begrunner det med Baneheia-saken.

– Hvor det allerede i 2010 var helt nye DNA-opplysninger som gikk ut på at det ikke kunne bevises at det var to stykk på åstedet, noe som var lagt til grunn både av tingrett og lagmannsrett. Likevel overså de dette gang på gang, helt til den siste avgjørelsen, fortsetter Sjødin.

Forsvarsadvokaten vil også at folk skal kunne komme personlig til kommisjonen sammen med advokat og forklare saken sin.

KRITISK: Forsvarer Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad forlater Ila fengsel hvor Viggo Kristiansen satt i mange år. Sjødin er kritisk til Gjenopptakelseskommisjonens arbeid.

Er man uenig i kommisjonens avslag, kan man klage til Sivilombudet.

– Et stort problem er at når kommisjonen gjør feil, er at det ingen plass man kan bringe det inn for å prøve det på nytt. Jeg mener at dersom kommisjonen skal beholdes, må det for guds skyld være en overprøvingsadgang, fortsetter Sjødin.

Flere ønsker kontrollorgan

Også jusprofessor Markus Jerkø ved Universitetet i Oslo (UiO) mener det bør finnes noe som kan kontrollere og overprøve kommisjonen.

– Det mener jeg man helt klart bør, både fordi kommisjonens legitimitet bør bygge på et solid kunnskapsgrunnlag, og for at kommisjonen skal kunne lære av sine feil og utvikle seg, sier Jerkø.

VIL HA VURDERING: Professor Markus Jerkø ved UiO ønsker en gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen.

Han er i utgangspunktet positiv til at kommisjonen jobber uavhengig av domstolene.

–Jeg tror ordningen med et forvaltningsorgan som kan avlaste domstolene, grunnleggende sett er fornuftig. Men det er behov for å evaluere hvor godt den fungerer i praksis, og hvordan den kan styrkes, fortsetter Jerkø.

Siv Hallgren skriver i en e-post til VG at hun forstår ønsket om en vurdering av kommisjonen.

«Jeg har forståelse for at det fra enkelte hold fremmes ønske om å gjennomgå hele ordningen med gjenåpning av straffesaker. Hvordan eller hva dette skal være, ønsker jeg ikke å kommentere», skriver Hallgren.

LEDER: Siv Hallgren har ledet Gjenopptakelseskommisjonen siden 2017. Nå har hun takket ja til en ny jobb som direktør i Statens sivilrettsforvaltning.

– Tvinger seg fram et spørsmål

Også lederen i Forsvarergruppen mener det er grunn til å se på kommisjonsordningen.

– Her er det flere ting man må se på. Det tvinger seg frem et spørsmål om kommisjonen faktisk fungerer, sier Marius Dietrichson.

Han reagerer spesielt på hva slags type saker som gjenåpnes.

– De saker som gjenopptas av kommisjonen, er gjerne saker hvor det avdekkes feil av mer teknisk karakter. Det er sjeldent avgjørelser som avdekker og anerkjenner at det er feil mann som er dømt. Det er vi i alvorlig stuss over, sier Dietrichson.

Han mener også at kommisjonen må legge mer til rette for forsvarerbistand.

– Det er svært vanskelig for en som søker sin sak gjenopptatt å få reell bistand fra forsvarer idet de domfelte sjelden eller aldri selv har midler til å dekke slik bistand, sier Dietrichson.

SPØRRENDE: Lederen i Forsvarergruppen Marius Dietrichson støtter en gjennomgang av kommisjonen.

Medlemmer og kultur

Lederen av forsvarergruppen mener det også er grunn til å stille spørsmål ved riggingen av kommisjonen.

– Hvem rekrutteres til å arbeide der, kulturen der og om kommisjonen selv opplever at det utredes nok, forklarer han.

Dette er professor Markus Jerkø enig i.

– Jeg mener det er god grunn til å foreta en fullstendig gjennomgang av kommisjonsordningen. Yrkessammensetningen og kulturen hører blant de ting man da bør se på, sier Jerkø.

VENTET I ELLEVE ÅR: Viggo Kristiansen måtte vente i flere år på at Gjenopptakelseskommisjonen skulle beslutte å at han fikk gjenåpne saken sin.

Jerkø mener bevisvurderingene som gjøres i komplekse saker som Baneheia-saken kan være svært krevende og at kommisjonen ikke ser ut til å ha noen særskilt kompetanse på dette området.

– Hvis organet er ment å skulle overprøve domstolenes vurderinger i saker hvor dommere kan ha feilvurdert bevisene, bør kommisjonen besitte mer kompetanse på dette området enn domstolene gjør, sier professoren.

HAR KOMPETANSEN: Kommisjonens leder Siv Hallgren mener medlemmene har kompetansen som trengs for å kunne gjøre gode vurderinger.

Kommisjonens leder: – Alle må se på hva vi kan lære

Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren sier fredag at det var riktig å gjenåpne saken mot Kristiansen.

– Nå er det tatt til orde for at saken må gjennomgås på alle plan og stadier. Og det tror jeg er helt riktig, sier Hallgren til Dagsavisen.

På spørsmål om også gjenopptakelseskommisjonens arbeid bør granskes, svarer Hallgren bekreftende.

– Det er helt naturlig at man gjør det, og det er klart at vi skal bidra. Alle må se på hva vi kan lære av denne saken, sier Hallgren.

VG har ikke fått tak i Hallgren fredag kveld, men har allerede før dagens utvikling i Baneheia-saken forelagt henne kritikken mot kommisjonen.

I en e-post svarer Hallgren på kritikken om at kommisjonen mangler kompetanse på bevisvurdering.

«Selv om jeg synes det er vanskelig å «gradere» kompetanse innen bevisvurdering, er det min mening at både kommisjonen og sekretariatet har den kompetansen på dette området som er nødvendig», skriver Hallgren.

Hun understreker at flere av medlemmene har erfaring fra domstolene.

«Jeg kan nevne at kommisjonen i dag består av tre jurister med bred erfaring som forsvarere og bistandsadvokater, og to jurister som er henholdsvis tingrettsdommer (og tidligere forsvarer) og lagdommer. Som lekmedlemmer har vi en psykiater, en psykolog og en statsautorisert revisor, og samtlige av disse er brukt som rettsoppnevnte sakkyndige / fagkyndig meddommer i straffesaker innenfor sine felt», fortsetter hun.

Hallgren forklarer også at de som utreder sakene for kommisjonens medlemmer har bred og relevant bakgrunn fra blant annet domstolene, påtalemyndigheten og politiet.

«Sett i lys av at skyldspørsmålet avgjøres av én juridisk fagdommer og to lekdommere i tingretten, og av to juridiske fagdommere og fem lekdommere i lagmannsretten, kan jeg ikke helt forstå kritikken som går ut på at kommisjonen ikke besitter tilstrekkelig kompetanse på dette området.» skriver Hallgren i e-posten til VG.

Hun ønsker ikke å gå inn på kommisjonens behandling av Baneheia-saken og viser til avgjørelsene som er avsagt basert på Kristiansens sine begjæringer.

Gjenopptakelseskommisjonens tidligere ledere, Janne Kristiansen (2004–2009) og Helen Sæter (2009–2017) har ikke ønsket å uttale seg.