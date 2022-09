Aktiver kart

Gasslekkasje på Mills-fabrikk: Åtte til sykehus

To personer ble torsdag betegnet som alvorlig skadet etter en klorgasslekkasje hos Mills’ fabrikk i Drammen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Klokken 12.53 torsdag formiddag meldte politiet om lekkasjen, og bad folk i området om å holde seg innendørs og holde vinduer lukket. Dette ble opphevet en time senere.

– Det er trolig en gasslekkasje. Vi samarbeider med nødetatene for å finne årsaken, sa informasjonssjef Kjersti Johannessen i Mills til Drammens Tidende.

Hege Dahle, leder for kommunikasjonsavdelingen ved Vestre Viken HF bekreftet til NRK at åtte personer ble sendt til sykehus, og at to av disse ble betegnet som alvorlig skadet.

– Det er selvsagt alvorlig. Hvor alvorlig skadet de forskjellige pasientene er, kan jeg ikke gå i detalj på, sa Dahle.

Torsdag kveld forteller kommunikasjonsavdelingen ved Drammen sykehus at de ikke har noen oppdatering angående de innlagte pasientene.

Rundt 40 personer som var på jobb på Mills da gasslekkasjen oppsto ble evakuert, skriver NTB.

Ifølge Drammens Tidende dreier det seg om en klorgasslekkasje. Åtte medarbeidere ble sjekket av helsepersonell.

Torsdag formiddag opplyste pressevakt Hege Frostad Dale i Vestre Viken HF til avisen at tre personer fikk pustevansker i forbindelse med gasslekkasjen. To av disse ble sendt til sykehus. Tolv ambulanser ankom stedet.

Holmestrandveien der fabrikken befinner seg, ble stengt i forbindelse med hendelsen og er ifølge politiet fortsatt stengt, men folk i området kan bevege seg som normalt.

Vestfoldbanen mellom Drammen og Sande var også stengt av sikkerhetshensyn, men er nå åpnet igjen for trafikk, ifølge Bane NOR.