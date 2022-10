HOPP OG LEK: Noen private barnehager har allerede senket temperaturen for å unngå strømsjokk mens Oslo kommune jobber med å vedta sentrale føringer for strømsparing som snart blir vedtatt. Illustrasjonsfoto.

Barnehager senker temperaturen på grunn av høye strømpriser

Med vinteren rett rundt hjørnet ser flere barnehager seg nødt til å skru ned temperaturen for å ha sjans til å betale strømregningene.

– Vi har senket temperaturen i alle våre barnehager til å ligge mellom 19 og 21 grader.

Det sier daglig leder i Barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann. De drifter totalt 66 barnehager rundt om i Norge.

På grunn av de høye strømprisene har de valgt å skru ned varmen i barnehagene for å få bukt med de høye kostnadene.

Avgjørelsen ble tatt i september. Også Det Norske Teatret har senket temperaturen med en grad. Les mer lenger ned i saken.

SENKER TEMPERATUREN: Alle Kanvas-barnehagene skrur ned temperaturen. Dette bilde er av Damsgård barnehage i Bergen, som også er en del av Kanvas.

– Kriseforståelsen er godt etablert

Det er første gang barnehagestiftelsen har senket temperaturen som et kostnadskutt, forteller Ullmann. Han sier at tiltaket ikke har blitt møtt med sterke reaksjoner fra foreldre.

– Jeg tror kriseforståelsen er godt etablert allerede.

Han tror også det er en god idé å inkludere barna i hvorfor man gjør slike tiltak.

– Det er miljøpedagogikk. Forklare hvorfor hvis vi skal ha på litt mer klær fordi det er kaldere innomhus, så er det noe barna er med på.

Har du tips om noen som tar strøm-grep? Send oss her!

TAR GREP: Daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas har iverksatt flere tiltak på grunn av høye strømpriser.

De høye strømprisene har vart lenge, og har rammet barnehagene hardt. Kanvas-barnehagene faller også utenfor strømstøtteordningen fra regjeringen.

Ordningen fungerer nemlig slik at regjeringen bidrar med strømstøtte fra oktober og ut året, men bare om strømutgiftene utgjør minst tre prosent av de totale utgiftene for bedriften.

I Kanvas-barnehagene er de totale strømutgiftene under tre prosent.

Til tross for dette ser Ullmann ikke så altfor mørkt på situasjonen.

– Det er en fin øvelse, samtidig som vi må redusere energikostnader må vi også ta samfunnsansvar og gjøre en felles innsats for å redusere vårt energiforbruk.

Å senke temperaturen er et grep flere har tatt i bruk i et forsøk på å spare strøm. Stortinget opplyste forrige uke at også de skrur ned temperaturen, og stenger badstuen. I kirkene i Oslo har de også senket temperaturen.

Også Det Norske Teatret har senket temperaturen for å spare strøm. Det gjorde de allerede i august.

– Vi har senket temperaturen overalt med en grad, forteller direktør Hans Antonsen. Temperaturen varierer litt fra rom til rom, men den ligger vanligvis på 21 grader.

– Vi har gått ned en grad over hele linja, og det ser vi på strømrengningen. Den var 12 prosent lavere i september 2022 enn i september 2020 og 2021. Det viser at det nytter å være bevisst på dette, sier Antonsen.

Offentlige bygg blir kaldere

I Sandefjord har kommunen vedtatt å senke innetemperaturen i offentlige bygg til 19 grader. Det inkluderer kommunale barnehager.

Sykehjem og institusjoner med pasientbehandling er unntatt.

– Det handler rett og slett om økte strømkostnader. Vi har forstått at det kommer til å bli dyrt for oss, sier Kristin Flåtten, kommunalsjef for Kunnskap, barn og unge i Sandefjord kommune.

NRK har også skrevet omtalt saken.

I likhet med Ullman sier Flåtten at tiltaket har blitt møtt med forståelse, og at selv om 19 grader ikke er så altfor kaldt kan det være lurt å kle på seg litt ekstra.

– Det er klart det er forskjell på 19 og 22 grader, da må du påregne og ta på litt mer klær, sier Flåtten.

Nationaltheatrets senker temperaturen når det ikke er prøver i eller publikum i salen.

– Ellers har vi normal temperatur. På hovedscenen ligger den på rundt 18 grader, sier informasjonssjef Øystein Hygen Christensen til VG.

– Med en full hovedscene er publikum med på å varme opp lokalet og det blir ubehagelig å sitte der hvis det er for høy temperatur fra starten, legger han til.

– Kjempebekymret for strømprisene

Norlandia, som har 112 barnehager, har ikke sendt ut noen melding fra sentralt holdt om at alle må senke temperaturen så og så mye. Det er opp til ledelsen i den lokale barnehagen.

– Men vi oppfordrer til å senke temperaturen hvis det er mulig, sier direktør Kristin Voldsnes og legger til at barna selvsagt ikke skal fryse.

Hun forteller at de følger gjeldende råd for innetemperatur og slår av lysene i rom som ikke er i bruk.

– Vi er kjempebekymret for strømprisene. Vi får ikke noe av dette dekket, sier hun til VG.

Læringsverkstedet, som har 248 barnehager i alle landes fylker, sier at de følger strømprisene nøye. Før energikrisen startet de et pilotprosjekt på energieffektivisering.

– Vi har fastpris på strøm, så enn så lenge har vi ikke redusert innetemperaturen mens barna er til stede, skriver administrerende direktør Trude Sydtangen i en e-post til VG.

Oslo kommune, som har rundt 310 kommunale barnehager, opplyser at de jobber med å vedta sentrale føringer for strømsparing.

– Disse vil bli vedtatt snart, skriver Ingrid Lønrusten Rogstad, kommunikasjonsansvarlig ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, i en e-post.

Espira, som driver 107 barnehager, sier den enorme økningen i elektrisitetskostnader er svært utfordrende i en tid med store innstramminger på rammebetingelsene for private barnehager.

– Vi har flere prosjekter rundt energibesparende tiltak i barnehagene, der målsetningen er å oppnå energisparing med opp til 25 prosent i noen av barnehagene. I første omgang er dette installasjon av varmepumper og styringssystemer som setter ned temperaturen når bygget ikke er i bruk. Etter hvert må vi også se på tiltak som setter ned temperaturen når bygget er i bruk, men foreløpig har vi ikke gjort dette, skriver Marit Lambrechts, administrerende direktør, i en e-post.