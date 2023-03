Vedum får støtte etter sykdoms-beskjeden: − Veldig trist

TRONDHEIM (VG) Flere gir sin støtte til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter det ble kjent at han har sykdommen MS.

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg fikk vite at han hadde MS. Jeg vil berømme Trygve for å stå frem og være åpen om en alvorlig sykdom. Jeg er glad for at han får god hjelp, og at sykdommen har stabilisert seg, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Under sin tale til Senterpartiets landsmøte fortalte partileder Trygve Slagsvold Vedum at han har sykdommen Multippel sklerose (MS).

– Gjør inntrykk

Også Høyre-leder Erna Solberg gir sin støtte til Vedum.

– Det gjør inntrykk å høre Trygve fortelle om dette. Det er veldig trist at han har fått en alvorlig sykdom, som kan ramme hvem som helst, når som helst. Jeg synes også det er veldig fint at han velger å være åpen om sykdommen, skriver Høyre-leder Erna Solberg i en SMS til VG.

GJØR INNTRYKK: Høyre-leder Erna Solberg gir sin politiske motstander støtte etter MS-diagnosen. Bildet er tatt i forbindelse med et annet intervju.

Solberg sier at hun håper Vedum får så god oppfølging og behandling som mulig:

– I Norge har vi heldigvis en fantastisk helsetjeneste. Trygve er en bra mann, og selv om vi er politiske motstandere, ønsker jeg ham alt godt, sier Solberg.

MS-forbundet hyller Vedums åpenhet

– At Vedum i sin posisjon som finansminister står åpent frem offentlig, tror jeg vil ha mye å si for mange med MS. Åpenhet og trygghet rundt egen sykdom er en viktig faktor for mange for å leve godt med sykdommen.

PÅ LANDSMØTE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Det sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen i MS-forbundet. Han uttrykker omtanke overfor at han har fått sykdommen.

– Vi vet det er mange med MS som ikke tør å være åpen om sykdommen fordi de er redde for konsekvensene det kan få, både i forhold til jobb og privatliv.

Fordi flest kvinner får MS, er det også fint at sykdommen også får et ansikt for menn, mener generalsekretæren. At Vedum nå står frem, vil gi håp for mange med MS, sier han.

– Han viser at det er mulig å inneha en krevende jobb selv om man får MS. Det krever mot å stå frem i den posisjonen har innehar.

– Sterkt

SV-leder Audun Lysbakken sender også en hilsen til Vedum:

- Det var sterkt å høre Trygve fortelle om sykdommen, men også godt å høre hvordan han har blitt ivaretatt av helsevesenet. Jeg er svært enig med ham i understrekingen av hvor verdifullt fellesskapet og velferdsstaten er når sykdom rammer, og sender gode tanker til Trygve, sier Lysbakken i en uttalelse han har sendt VG.

– Det står stor respekt av at Trygve velger å være åpen om en så alvorlig og uforutsigbar sykdom som MS er. Han er, og har vært, i en svært sårbar situasjon, som kun de som lever med MS virkelig kan forstå. Politikk betyr fint lite i sånne situasjoner, helsen er mye viktigere. Jeg ønsker alt vel til Trygve og hans familie, sier Venstre-leder Guri Melby.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug sender sin støtte til Sp-lederen:

– Det var trist å lese at Vedum har fått påvist MS. Trygve er en politiker som jeg setter pris på, selv om vi ofte er veldig uenige om saker. Jeg vil berømme ham for å være åpen om sykdommen, sier Listhaug.

– En stayer uten like

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, forteller sykdommen ikke har noen konsekvenser for partiet.

– Han har vært en stayer uten like, takla det veldig godt og fått veldig god behandling og i dag er det ingenting å merke på Trygve i forhold til sykdommen. Det er modig og man gjør seg selv sårbar når man forteller om det.

Hun forteller at situasjonen var krevende i 2020, før Vedum fikk en vellykket behandling for sykdommen.

– Partiet forholder seg til en partileder som er frisk og fullt i stand til å arbeide med liv og lyst. Trygve føler seg i dag helt frisk, sier Arnstad.

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier til VG at det er en sterk historie. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at det står stor respekt av Vedum for jobben han gjør, og at det er modig av ham å velge å være åpen.

– Jeg er veldig imponert over Trygve som menneske. Han har en enorm arbeidskapasitet, og det han fortalte om i dag viser jo det med all tydelighet. Han evner å være tilstede for både Norge og partiet og alle rundt seg selv om han også har krevende ting å tenke på selv.

Info Dette er MS: Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet). Navnet multippel sklerose skyldes at man finner flere (multiple) harde knuter (skleroser) i sentralnervesystemet., skriver Store norske leksikon.

Sykdommen kan oppstå i alle aldre, men rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder ved debut er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere hos kvinner enn menn. Ved MS ødelegges isolasjonen rundt nerveutløpere (aksoner). Med dette mister nervecellene evnen til å overføre signaler raskt, som fører til at funksjonen til en kroppsdel eller et område nedsettes. MS kan opptre hvor som helst i sentralnervesystemet. Symptomene ved MS avhenger av hvilke deler som rammes. MS kan derfor gi mange forskjellige symptomer, som også kan variere over tid. Sykdommen kan ikke kureres, men man har i dag medisiner som kan bremse utviklingen og virke symptomlindrende. Vis mer