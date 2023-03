Kvinne døde etter påkjørsel – mann dømt for uaktsomt drap

En 58 år gammel mann er dømt for uaktsomt drap, etter at han kjørte på en 18 år gammel kvinne i Tønsberg i 2021.

Mannen ble opprinnelig frikjent for uaktsomt drap i Vestfold tingrett, men dømt for uaktsomhet og fengsel i 30 dager.

Påtalemyndigheten anket, og nå har Agder lagmannsrett altså kommet til et annet resultat. NRK omtalte dommen først.

Det var i januar 2021 at den 18 år gamle kvinnen ble påkjørt da hun skulle krysse et fotgjengerfelt på Tolvsrød i Tønsberg. Hun ble fløyet med luftambulanse til sykehus, men døde senere av skadene.

– Familien ønsker ikke å kommentere saken, men de vurderer dette som en riktig dom, sier bistandsadvokat for de pårørende, Christofer Arnø.

58-åringen dømmes nå til å sone en fengselsstraff på 50 dager og mister retten til å kjøre i en periode på to år, ifølge domsslutningen.

Han slipper likevel å betale oppreisningserstatning til kvinnens familie, men idømmes saksomkostninger for tingretten med 15.000 kroner.

– Først og fremst vil jeg si at denne saken er bare trist, sier mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, og legger til:

– Han er skuffet over resultatet, samtidig som han hele tiden har vært veldig lei seg for det som har skjedd og det han har forårsaket. Men vi mener at det er noe han ikke klandres for.

De har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal anke dommen.

– Jeg må gå en runde og sette meg skikkelig inn i dommen, og så må han må ta stilling til om han vil ta det videre.

