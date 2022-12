SPANING: Politiets bilder fra aksjonen som ledet til pågripelsene av de to som nå er domfelt.

Bakmann i narkonettverk fikk 18 år – avslørt av kodeknekking

Politiet knekte koden, avlyttet kryptert kommunikasjon – og pågrep en av de virkelig store narkotikahaiene i Norge. Mannen som er dømt til 18 års fengsel vil anke.

44-åringen fra Oslo har drevet med gjengrelatert kriminalitet siden nittitallet og er flere ganger dømt for vold og brudd på våpenloven.

Men mannen er aldri tatt for narkotikakriminalitet. Ikke før han i mai 2020 blir pågrepet, i besittelse av en såkalt Encro-telefon.

Encro er et system for kryptert kommunikasjon, som er svært vanlig i kriminelle miljøer. Men det franske forsvaret klarte å knekke koden.

Plutselig kunne politiet i flere land samle inn informasjon om drapsplaner og narkotikaomsetning fra forbrytere som trodde de ikke kunne avlyttes.

KRYPTERT: En Encro-telefon ser ut som en vanlig mobil.

Dekryptert kommunikasjon fra norske brukere ble sendt til Kripos. Avsløringene ledet politiet til mannen som i høst har sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Torsdag ble dommen kunngjort: 18 års fengsel for ulovlig befatning med narkotika, heleri, medvirkning til hvitvasking og lånebedrageri.

En medtiltalt 47-åring ble idømt 14 års fengsel.

Begge erkjente delvis straffskyld. Tingrettsdommen er ikke rettskraftig.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer den dømte bakmannen.

– Jeg skal gjennomgå saken grundig med min klient og den kommer til å bli anket, sier Drevland til VG.

Den medtiltalte 47-åringen vil anke deler av bevisbedømmelsen og straffeutmålingen, opplyser hans forsvarer Alexander Greaker.

– Dommen er på enkelte punkter veldig overraskende og derfor kommer avgjørelsen til å bli anket, sier han.

Greaker sier de forventer en ny runde i lagmannsretten.

100 kg beslaglagt amfetamin

De to mennene er begge dømt for befatning med 164 kilo amfetamin, til en gateverdi mellom 4,1 og 8,2 millioner kroner. I overkant av 100 kilo ble beslaglagt av politiet.

44-åringen er dømt for økonomiske forbrytelser som samlet utgjør 11,8 millioner kroner. Han må tåle inndragning av mer enn 13 millioner kroner.

Retten kaller ham en bakmann, en sentral leder innen organisert kriminalitet.

– Retten har fått bevist en veldrevet og godt organisert narkotikaforretning som i høyeste grad fremstår som profesjonell, heter det i tingrettsdommen.

Den medtiltalte 47-åringen hadde ifølge dommen en sentral rolle med transport, oppbevaring og utlevering av hasj og amfetamin.

Spaning og sporing av biler ledet politiet til ham.

De blå dunkene inneholdt reter av amfetaminolje. I en kjeller på Toten fant politiet et amfetamin-laboratorium.

47-åringen var underlagt skjult etterforskning fra september 2019 til han ble pågrepet i april året etter. Det skjedde i forbindelse med en større politiaksjon.

Amfetaminfabrikk på Toten

«Operasjon Hubris» ble satt i gang i 2018. Kripos ville ramme leverandører og mottagere av narkotika tilknyttet gjengmiljøet på Østlandet.

Da 47-åringen og hans leverandør – som drev amfetaminfabrikk på Toten – ble tatt, ledet etterforskningen til bakmannen med Encro-telefonen.

Retten er sikker på at brukernavnet hans på Encro-plattformen var Rolexgujjar – Rolex fordi han har en altoppslukende interesse for de kostbare klokkene.

Hos brukeren Rolexgujjar ble det funnet over 1500 meldinger på knappe seks uker våren 2020. Det handler om ulike typer stoff, leveringer, depoter og depotmenn.

Tingretten mener meldingene gir «inntrykk av en person som er dypt involvert i narkotikahandel med flere aktører og med flere typer stoff i stort omfang».

Men retten konkluderer med at det er sannsynlig at Oslo-mannen også tidligere har tjent store penger på narkotikavirksomhet, som sentral aktør i A-gjengen.

Nettopp pengene og hvor utbyttet tok veien, beskrives i detalj i dommen.

Levde av kontanter

44-åringen, hans familie og nærmeste slekt hadde beskjedne inntekter, men en livsstil og et forbruk langt over hva det offentlige synes er greit, ifølge dommen.

Retten viser til at Oslo-mannen ved pågripelsen bar en Hublot-klokke til 100.000 kroner og at 12 designervesker, hovedsakelig fra Louis Vuitton, er tatt i beslag.

Familien har også i flere år hatt eiendommer både i Norge og utlandet.

Retten mener de i det vesentligste har levd av kontanter, tjent på kriminalitet. Tiltalte hevdet pengene kom fra kjøp og salg av Rolex-klokker og hevdet at hans kontantbeholdning på mer enn 300.000 kroner til enhver tid var lovlig.

Retten mener det er uomtvistet at mannen har kjøpt og solgt dyre klokker og smykker gjennom livet, men uklart hvor mye han har tjent på det.

LUKSUS: Bilder av kostbare klokker og dyre biler ble funnet på Encron-telefonen.

– Klokkesalg et påskudd

Retten er overbevist om at 44-åringen bruker klokkevirksomheten som påskudd for transaksjoner som ikke har noe med klokker å gjøre.

Dommen redegjør for hundretusener som skiftet hender mens Rolex-modeller som Datejust, Submariner og GMT Master II skiftet håndledd.

Tiltalte skal ha kjøpt to Rolex La Montoya-klokker til 660.000 kroner i Genève. Retten finner at deler av beløpet stammer fra lånebedrageri.

Tiltalte skal ha hentet disse klokkene i Sveits og brakt dem til Nederland, der hans Encro-kontakt med brukernavnet Pastamike befant seg.

Annen bakmann etterlyst

Denne mannen er nederlandsk statsborger og etterlyst av Kripos som en sentral samarbeidspartner og bakmann i amfetamin-nettverket.

44-åringen skal i 2018 ha solgt sin store millionvilla i Spania til nederlenderen for et beløp som retten mener er langt under markedspris.

Retten er overbevist om at eiendommen ble overdradd som ledd i hvitvasking av narkotikapenger og oppgjør for narkotikagjeld.