BERGET MANN: Dette bildet ble tatt om bord redningsskøyta «Ivar Formo» i forbindelse med redningsaksjonen onsdag.

Kvinne omkom etter å ha falt i sjøen

En kvinne som havnet i vannet i Drøbak onsdag, er bekreftet omkommet

– Vi fikk beskjed fra sykehuset klokken 22.18 onsdag kveld om at kvinnen var bekreftet død. Hun hadde ligget altfor lenge i vannet til at det var mulig å redde livet hennes selv om de har forsøkt lenge med gjenopplivning, sier

oppdragsleder Jonas Halvorsen i politiet til Akershus Amtstidende.

Han forteller at de pårørende er varset.

Samtlige nødetater rykket ut mot Drøbak sentrum rundt klokken 12 onsdag, etter melding om at en mann var i vannet i Drøbak sentrum.

Redningsskøyta «Ivar Formo» fikk mannen opp fra vannet, og operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt fortalte da til VG at han var i live.

– Han fortalte nødetatene at han hoppet i sjøen for å redde ut en annen person som han var i følge med, sa Krag onsdag.

– For få minutter siden ble det meldt om funn i sjøen av en person, som er hentet opp med ukjent skadegrad. Vi jobber utfra at det er vedkommende han så etter. Vi har ingen indikasjoner på at vi savner flere personer, sa operasjonslederen.