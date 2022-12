STOPP: Det er feil med en sporveksel ved Ski. Det betyr innstillinger og forsinkelser på den splitter nye Follobanen.

Togtrøbbel på Østlandet: − Må være forberedt

Avsporinger, tog med stans, tekniske problemer og sporveksler som ikke gjør som de skal skaper store problemer for togtrafikken.

Østre linje på Østfoldbanen er onsdag stengt mellom Ski og Kråkstad etter at et persontog på vei fra Indre Østfold mot Ski har sporet av.

– De har sporet av i sakte fart, og det er ikke meldt om personskader, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Det var rundt 110 personer om bord, og samtlige er trygt ute av toget og på vei videre.

Han forteller at det er snakk om et sett med hjul under en togvogn som har sporet av i en sporveksel, og at selve togvognene fortsatt skal stå på skinnene.

– Omfanget av materielle skader på våre anlegg og toget har jeg ikke fått noen detaljer om foreløpig, sier Korslund.

– Toget må fjernes, og vi har bergings- og beredskapsutstyr samt mannskap som blir rykket ut dit nå for å få togsettet tilbake på sporet, sier han.

På spørsmål om hvorvidt pendlere som gjerne skulle tatt toget hjem på Østfoldbanens østre linje i dag, får reist som planlagt, er svaret nedslående.

– Dette må vi være forberedt på at tar noen timer å få opp på sporet igjen og utbedret skadene som skulle vise seg å være på sporet, sier Korslund.

I en trafikkmelding rett før klokken 13 skriver Bane NOR at de vil komme en oppdatering klokken 15.

– Folk vil nok kunne komme seg hjem, men det kan bli aktuelt med alternativ transport, særlig på Østre linje. Det vil togselskapet kunne si noe mer konkret om, hvordan de planlegger sitt alternative opplegg utover ettermiddagen, sier pressevakten i Bane NOR.

Sammensatt problem

Det er onsdag problemer på Østfoldbanen, Follobanen, Drammenbanen, Askerbanen og Rørosbanen.

– Vi har utfordringer med tekniske feil på sporveksler, i togene, tog som har visse utfordringer med styring av dører og rullestolramper, og da blir togene stående. Det er sammensatte årsaker, forklarer Korslund.

På Rørosbanen sperrer et tømmertog sporet mellom Opphus og Koppang, etter at lokomotivet fikk tekniske problemer.

– Felles for dem alle er at det fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Jeg vil gjerne understreke at øst for Oslo går det tog, og forsinkelsene varierer en del, men for de fleste togene er det ikke snakk om rekordomfang på forsinkelser, sier han og fortsetter:

– Det er forsinkelser, det er det. Og reduserte togtilbud.

Problemer på andre linjer

– Vi vil nok en gang minne om at vi oppfordrer alle som skal ut å reise om å følge med hos sine togselskaper, for da får de oppdatert informasjon om togene de har planer om, sier Korslund.

Klokken 13 er dette status:

