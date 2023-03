RUSETIDEN: Rus og glede er en viktig del av russetiden. Nå foreslås at de tar eksamen først, og fester etterpå.

Unge Høyre-topper vil flytte russetiden: − Vi må ta premieutdelingen etter femmila

Fire sentrale Unge Høyre-topper i storbyer går i dag ut og tar initiativ til at russetiden flyttes til etter eksamen. AUFs løsning er å fjerne eksamen.

Russetid før eksamen har blitt kritisert i mange år: Rus og fest før eksamener, som kan være avgjørende for et ungt menneskes vei videre i livet, er en dårlig kombo.

Nå vil sentrale Unge Høyre-ledere gjøre noe med det – for å berge russetiden:

– Russetiden er en tradisjonsrik feiring her til lands. Forslag om å avvikle den har ingenting for seg. Vi må rett og slett reformere den, sier Vegard Sem, 18 år, russ og ungdomskandidat for Trøndelag Høyre.

– Steg en er å flytte den til etter eksamen. Dette kan gjøres av kommunene og fylkeskommunene selv, Høyre bør gå foran som et godt eksempel, foreslår Sem.

UT PÅ TUR: Vegard Sem sammenligner russetiden med en femmil, hvor det er best å ta festen etterpå.

Leder av Unge Høyre i Oslo, Elisabeth Tangen (19), sier russetiden må bevares, men ønsker også endringer.

– Det er en fin måte å feire at man er ferdig med 12–14 års skolegang. For å gjøre både feiringen og eksamensperioden best mulig for elevene, må eksamen avholdes før russetiden.

– Hva vil dere gjøre for å få gjennomslag?

– Dette krever jeg at Oslo Høyre gjennomfører etter høstens valg, sier hun og legger til:

– Eksamen er en viktig erfaring og den mest rettferdige vurderingsformen vi elever har. Jeg tror elevene kan prestere enda bedre dersom eksamen kommer før russetiden.

Før jul la et regjeringsoppnevnt utvalg frem forslag om å endre systemet for opptak til høyere utdanning. Blant endringene de foreslår, er å ta bort muligheten til å forbedre karakterer. Hvis forslaget får gjennomslag, vil eksamenskarakteren på videregående være enda mer avgjørende for fremtiden.

HAR SNUDD: I Tromsø er russetiden flyttet til juni, på grunn av eksamen – og været.

Trønderen Sem bruker et sportsbilde:

– Vi må ta premieutdelingen etter femmila; det er nettopp det dette handler om. Vi har sett utviklingen de seneste årene, vi har også sett den intetsigende erklæringen fra regjeringen. Det er helt tydelig at her kreves det handling, det er det vi nå foreslår.

Leder i Bergen Unge Høyre, Pia Aldepolla Falch, er 18 år og russ.

– Etter 13 års skolegang fortjener elevene en heidundrende fest. Da er det for dumt at en skal gå gjennom hele russetiden med en overhengende frykt for at feiringen skal på bekostning av eksamensresultater.

Hun sier at ungdom prioriterer ulikt og at å legge eksamen før feiringen, vil gi alle mer fokus på læring og eksamen – og yr glede etterpå.

– Det å legge russetiden til etter eksamen, vil forhåpentligvis også føre til at flere føler de kan slippe seg løs. Dette handler ikke om at russen skal rasere hele byen, men heller at alle skal få kjenne på gleden av å få være med, sier hun.

KLASSIKER: Russeglede langs veien, kan bli litt senere på våren enn før.

I Nordens Paris er Oda Westermann (19) leder i Tromsø Unge Høyre.

– Eksamen skal måle fagkunnskap, ikke promille. Tromsø Unge Høyre har lenge ment at dette er veien å gå. Det er problematisk å flytte eksamen til før 17. mai, fordi da må vi skvise ut pensum fra skolen for å få tid til alt.

Hun sier hun ikke tror at det er så sterke tradisjoner i forbindelse med 17. mai og russefeiring.

– Jeg mener poenget med russetiden er å feire at man endelig er ferdig med videregående. I Tromsø har vi de siste årene feiret russetiden i juni, som, for det første gjør at det ikke går utover skole – og at det er positivt på grunn av været.

Tangen i Oslo Unge Høyre sier tradisjonen er 54 år gammel.

– I 1979 flyttet Arbeiderpartiet eksamen til etter russetiden for å dempe festingen – det var et dårlig valg.

Får støtte i Høyre sentralt

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er positiv:

POSITIV: Mathilde Tybring Gjedde støtter forslaget.

– Dette er kloke tanker fra Elisabeth, Vegard, Pia og Oda fra Unge Høyre. Tiden er overmoden for å vurdere seriøst å flytte russetiden til etter avlagt skriftlig eksamen. Sannsynligvis ville eksamensforberedelsene og prestasjonene blitt bedre, og selve russetiden både hyggeligere og varmere litt nærmere sommeren. Begge deler vinner alle på, sier hun.

– Vil dere følge opp politisk?

– Høyre har i vårt program at vi vil arbeide i samråd med elevene for at russetiden flyttes, og jo flere unge som selv tar til orde for akkurat dette, jo mer sannsynlig blir det.

AUF vil fjerne eksamen

AUF-leder Astrid Hoem sier de vil fjerne eksamen.

EN ANNEN LØSNING: Astrid Hoem vil omgå problemet ved å fjerne eksamen.

– Problemet er ikke tidspunktet på russetiden. Det er hele opplegget rundt eksamen. Ved å fjerne eksamen slipper vi denne problematikken. Så Unge Høyre kan gjerne komme etter sammen med oss i kampen om å fjerne dagens eksamen, sier AUF-lederen.