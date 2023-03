PÅ LAG MED ELEVENE: Barneombud Inga Bejer Eng (53) prøver å styrke Opplæringsloven til elevenes beste.

Barneombudet: Altfor mange barn opplever skole som ikke funker

Barneombud og jurist Inga Bejer Engh mener Stortinget har tidenes sjanse til å gi norske skoleelever en fornyet skolelov som sikrer dem hjelp og tilrettelegging.

– I vårt arbeid har vi lenge sett alvorlig svikt i tilbudene til barn som trenger tilrettelegging i skolen. Altfor mange barn opplever en skole som ikke funker for dem. Nå står vi overfor en unik mulighet til å sikre elevene de rettighetene de har krav på, sier Inga Bejer Engh.

Hun kommer med tre tydelige forventninger til regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i dette intervjuet med VG.

Vaktbikkja

Fra sitt hovedkvarter i Torggata, Oslo sentrum, strategisk plassert med få minutters gangavstand både til Stortinget og Kunnskapsdepartementet, vokter hun- og forsøker å påvirke politikernes beslutninger. Til barns beste.

De tre forventningene formuleres mens regjeringen jobber med å fornye Opplæringsloven; en av de viktigste lovene i Norge, mener Bejer Engh.

OPPTATT AV FELLESSKOLEN: Inga Bejer Engh er opptatt av at skolen skal utjevne forskjeller mellom barn ved å sikre tilbudet til dem som trenger litt mer hjelp.

Hun er også kjent som jurist, statsadvokat og tidligere aktor i rettssaken mot terrordømte Anders Behring Breivik.

Forventningene

1. Tydelige krav til tilpasset opplæring og til PP-tjenesten:

– Skolen må ha en tydelig plikt til å fange opp elever som trenger hjelp, og tilrettelegge slik at de lærer det de skal. Loven må presisere at PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) skal støtte skolene i dette arbeidet, og bidra til at både ordinær opplæring og spesialundervisning blir best mulig.

2. Strengere krav til kompetanse og kvalitet i spesialundervisningen:

– I dag svikter Norge barn som trenger spesialundervisning, fordi kvaliteten og utbyttet av undervisningen ikke er god nok. Barna trenger lærere med den beste og mest spesialiserte kompetansen, men blir ofte møtt av de med minst kompetanse. Loven må stille tydelige krav til spesialundervisningen og fagpersonene som skal gi den.

3. Tydelige krav til oppfølging av elever som ikke klarer å være på skolen:

– Barn som ikke klarer å være på skolen på grunn av såkalt ufrivillig skolefravær står i fare for å miste undervisning og falle ut av skolen. Skolene må få en tydelig plikt til å forebygge, fange opp og følge opp bekymringsfullt fravær, kommenterer Bejer Engh.

Skolefravær

Hun vil ikke virke ensidig negativ, og sier det er veldig mye bra i norsk skole i dag - med mange engasjerte lærere

og elever.

– Men det som er vårt ankepunkt, er at det finnes en ikke ubetydelig gruppe som ikke lærer nok og ikke har det bra. Og vi har registrert et økende problem rundt skolefravær, presiserer hun.

Hun krever også at det tas tak i at ett av fem barn går ut av grunnskolen uten å lese godt nok, og under halvparten av elever med foreldre med lavest utdanningsnivå fullfører og består videregående opplæring.

ETTERLYSER EVALUERING: Storting og regjering må sørge bedre for at for eksempel spesialundervisning blir evaluert, mener barneombud Inga Bejer Engh.

Det store og mest effektive verktøyet hennes for å reparere denne svikten, er altså lovverket.

– Stortinget bør være på alerten for å se om den nye loven faktisk fører til en bedring av den faktumbeskrivelsen som foreligger, sier Bejer Engh - og henter frem en term fra rettssalen.

Menneskespråk

Hun mener en ny opplæringslov må bli et hensiktsmessig verktøy for både lærere og elever.

– Dette er et område som har svært stor betydning for barn og unge, og da må rettssikkerheten være god.

Og så må loven være utformet på en måte og med et språk som er lett å forstå for dem som skal bruke den, både lærere og elever.

Bejer Engh påpeker at skolen strever med å møte de elevene som har behov for noe ekstra.

– Det har vi ikke klart å få ordentlig til.