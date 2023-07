Fikk monsterlaks på kroken: − Nå må jeg finne meg en ny hobby

Altaelva blir ofte kalt «Storlaksens rike». Mats Henrik Anti viste hvorfor, da han dro opp en storlaks på godt over 20 kilo.

– Med så godt «haill «haillNordnorsk begrep for god fiskelykke som skal komme av å ha hatt nylig samleie.» så må jeg kanskje finne meg en ny hobby, ler Mats Henrik Anti på telefon fra Finnmark.

For med laksefiskingen har han allerede oppnådd den ultimate drømmen: På flua dro finnmarkingen opp en laks til voldsomme 21,1 kilo i Altaelva forrige fredag.

– Det er nok topp fem naturopplevelser gjennom hele livet mitt. Å få en laks på over 20 kilo er en drøm som går i oppfyllelse. For de som driver med laksefiske er det noe helt spesielt. Det er noe eget å være en del av «40 pound club 40 pound clubAltaelva har en egen klubb for alle som har fått laks som veier over 40 engelske pound, tilsvarende 18,1 kilo.», sier Anti til VG.

– Min desidert største opplevelse som fisker, presiserer han.

FORNØYD FINNMARKING: Smilet sitter løst hos Mats Henrik Anti etter å ha «vunnet kampen» mot den 21,1 kilo store laksen.

Anti er vokst opp nær elvebredden i Alta, og har drevet med laksefisking hele livet.

– Hva tenkte du da den bet på kroken?

– At jeg skulle være «høgrolig». Det var viktig å være rolig og ikke gjøre noen forhastede eller brå bevegelser.

Den ivrige laksefiskeren forteller videre at han temmet laksen i rundt 45 minutter.

Med god hjelp fra fiskekompisene klarte han å dra i land storfisken.

GODE VENNER: Mats Henrik Anti sammen med laksekompisene Vebjørn Slettli og Anthony Logje.

– Vi slapp oss litt ned med båten og inn på et stillere vann. Jeg var flere ganger redd for at vi skulle miste den, siden det er en del steiner der vi var. Den hoppet ut i luften og viste seg flere ganger for oss.

– At vi klarte å lande en så stor laks er helt vanvittig. Jeg og kompisene mine har holdt på med dette i mange år.

Les også Oleg (39) vasset i fisk med «kuksluken» «Kuken» til Oleg var meget effektiv.

– Ga dette mersmak, eller er du fornøyd nå?

– Jeg er for så vidt fornøyd. Og jeg håper jo at vi kan få oppleve noe tilsvarende en gang i fremtiden. Jaget etter å få den største fisken eller å få mange er ikke like stort. Nå handler det mer om gode opplevelser i lag med venner og familie.

FOREVIGER ØYEBLIKKET: Anti har allerede planer om å stoppe ut laksen for å forevige sitt til nå største øyeblikk som sportsfisker.

Altaelva er en av Norges mest anerkjente lakseelver. Hvert år deltar flere tusen i den lokale fiskekorttrekningen, hvor kun rundt 700 heldige vinner frem.

I 2014 dro Espen Almbakk opp en storlaks på 22,5 kilo i Altaelva:

