Stordalen utfordrer Hagen på vinmarkedet

Elisabeth Barbosa Vig . Kommer fra stillingen som senior brand manager i Multibev, et underselskap av Solera. Har vært med på å bygge opp merkevarer som Peroni, Fever-Tree og SanPellegrino i Norge.

David Moir. Kommer fra stillingen som sjef for Stenberg og Blom, et underselskap av Solera. Stenberg og Blom har under Moirs ledelse blitt en av de ledende og mest lønnsomme vinimportørene i Norge.