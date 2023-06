Rapport om terrorangrepet i Oslo: Mulig angrepet kunne vært avverget

Det er mulig at terrorangrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet forebyggende sak i månedene frem til angrepet. Utvalget som har evaluert PST etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer har avdekket at PST - for flere år siden - identifiserte terrorsiktede Zaniar Matapour som en mulig angrepsutøver, ifølge VGs opplysninger. I fjor vår var PST også bekymret for at den terrorsiktede ekstremisten Arfan Bhatti kunne komme til å bruke en sårbar og radikalisert Matapour, som et redskap til å utføre politisk motiverte voldshandlinger, får VG opplyst.