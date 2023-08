Rørosbanen og flere veier stengt etter uvær i Trøndelag

Holtålen kommune ber innbyggerne holde seg hjemme etter at store nedbørsmengder stenger flere veier og Rørosbanen.

– Det er begrenset fremkommelighet på flere av sideveiene og noen steder på fylkesvei 30. Vi ber folk holde seg hjemme, skriver Holtålen kommune på sine nettsider mandag kveld.

Rørosbanen er stengt mellom Røros og Støren på grunn av store nedbørsmengder, melder Bane NOR. En ny oppdatering vil først bli gitt klokken 10 tirsdag.







– Rett nord for Ålen stasjon er deler av grunnen under jernbanesporet blitt vasket ut. Det er ustabilt underlag der, og da er det ikke trygt å kjøre tog, sier Wang, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane NOR til NTB.

OVERSVØMMELSE: I Ålen sentrum har vannmengdene inntatt veiene - og flere kjellere. FUKTIG HANDLETUR: Ålentorget i Ålen sentrum har store mengder vann utenfor dørene.

I Ålen har vannmengdene oversvømt flere veier. Utenfor Ålentorget er parkeringsplassen full av vann.

– Det er veldig til nedbør her. Nå strømmer det inn mot kjøpesenteret, sier Sindre Hegseth til VG.

Han forteller at brannvesenet er på stedet og at de jobber med å lede vannet vekk fra området. Ved inngangen til torget legges det sandsekker.

– Det er ganske rolig stemning her, samtidig som det er dramatisk. Flere kjellere er oversvømt i husene i nærheten, sier Hegseth.

Mandag like over klokken 19 var det kø på E6 ved Soknedal på grunn av et mindre jordras.

Informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng, sier til NTB at de jobber med å finne alternativ transport, i første omgang for 60 reisende som skal nordover i kveld.

Det har også gått flere mindre jordras over riksvei 30 og over E6 ved Soknedal sør for Trondheim.

– Vegsentralen melder at både Soknedalstunnelen og gamle E6 som går gjennom Sokndal sentrum er stengt, skriver politiet på Twitter/X like før klokken 20.00.

Ingen hus er tatt av raset, og det er heller ikke meldt om skadde personer, sier operasjonsleder Else Stokkebø til NTB.

Det er også mye vann i nærheten av E6 nord og sør for Fagerhaug i Oppdal kommune, melder politiet.

Tidligere mandag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt ventes det 20 millimeter nedbør i løpet av en time mandag kveld, het det.