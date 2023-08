ETTERFORSKES: En hardt skadet nordmann ble berget fra en seilbåt utenfor kysten av Sør-Amerika.

Seilbåt-dramaet: Siktet for drapsforsøk – får ikke gå av båten

I over tre uker har nordmannen sittet i seilbåten uten å få gå i land.

Kortversjonen Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en dramatisk hendelse på en seilbåt i Atlanterhavet, utenfor Sør-Amerika, 27. juli, befinner seg fremdeles båten.

Ifølge Dagbladet befinner båten seg nå i en havn i den karibiske staten Trinidad og Tobago.

Mannen vil hjem, ifølge hans forsvarer.

Kripos jobber med saken, men ettersom Norge ikke har noen utleveringsavtale med landet, tar det tid. Vis mer

– Han vil komme seg hjem så fort som mulig, det er det vi jobber for, sier hans forsvarer Øyvind Bratlien.

Mannen har ikke fått forlate seilbåten siden 27. juli, da turen tok en dramatisk vending.

Båten befant seg i Atlanterhavet, utenfor den nordøstlige kysten av Sør-Amerika, da hans medseiler ringte hjem til Norge via satellittelefon og fortalte at han var blitt angrepet.

Medseileren ble reddet av båten og fraktet til sykehus. I dag er han hjemme i Norge igjen.

Nektes adgang

Mannen som er siktet for drapsforsøk befinner seg nå i en havn i den karibiske staten Trinidad og Tobago, ifølge Dagbladet.

VG er kjent med at det er flere årsaker til at mannen ikke får forlate seilbåten, blant annet at han nektes adgang av myndighetene i det aktuelle landet.

Han nekter straffskyld og hevder han handlet i nødverge.

Forsvarer Bratlien sier de håper å få ham hjem snart.

– Men det er en del praktiske problemer, så det kan ta alt fra én uke til flere måneder.

FORSVARER: Øyvind Bratlien representerer mannen som er siktet for drapsforsøk på sin medseiler.

Fungerende påtaleansvarlig Anja Perminow Straand i Kripos, som etterforsker saken, sier de har «god dialog» med de aktuelle myndighetene.

Hun ønsker ikke kommentere hvor seilbåten og mannen befinner seg, men sier Norge ikke har noen utleveringsavtale med det aktuelle landet – og det kompliserer saken.

– Det vi får beskjed om, er at han har det greit etter forholdene, sier Perminow Strand.

– Vi har kontakt med konsulen som er tilknyttet den norske ambassaden. Han har tatt en velferdssjekk av siktede og følger han opp.

Trinidad og Tobago ligger et stykke nordvest for Fransk Guyana, som er stedet fornærmede ble fraktet til etter at voldshendelsen fant sted.

Kjent for politiet

En vaktleder ved redningstjenesten i Fransk Guyana har tidligere fortalt VG båten befant seg rundt 800 kilometer fra land da han slo alarm. Det tok nesten 24 timer før han var trygt fremme på sykehus.

Han er «utrolig glad» for å være i live, ifølge hans advokat.

De to mennene, begge i 50-årene, er begge kjent for politiet fra før.

Ifølge TV 2 skal seilasen skal ha vært et betalt oppdrag, som gikk ut på å frakte båten fra Europa til Trinidad og Tobago i Karibia.

– Alle forhold rundt saken er under etterforskning, også motivet bak selve angrepet. Det er noe vi kartlegger brett, men jeg ønsker ikke å uttale meg om det er indikasjoner på andre straffbare forhold, sier Perminow Straand.

Ikke avhørt

Siktede er ikke avhørt ennå. Det vil ikke være aktuelt før han kommer til Norge, eller en annen stat i Europa som norske myndigheter har en samarbeidsavtale med, ifølge Perminow Straand.

– Vi ønsker å få siktede hjem for å pågripe ham på vei mot Norge eller i Norge, avhengig av hvordan reisen forløper, sier hun.

– Er siktede samarbeidsvillig?

– Slik vi oppfatter det, er han det.

– Hva skjer med seilbåten?

– Det er også noe vi er i dialog med den aktuelle staten om, sier Perminow Strand.

– Hvilke undersøkelser gjøres av seilbåten?

– På dette stadiet ønsker vi ikke si noe særlig om det, fordi vi ikke har sikret nødvendige spor i saken ennå.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post