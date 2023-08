HARD RETORIKK: Geir Adelsten Iversen (Sp) er lei av å holde stilt, og feller nå sin dom over statsminister Jonas Gahr Støre. Det er ikke vennlig lesning.

Vedums mann i nord: − Støre går til krig mot Finnmark

KJØLLEFJORD/BERGEN (VG) Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) er forbanna på statsministeren. Nå krever han at Jonas Gahr Støre holder fingrene sine unna Finnmark.

– Jeg har ikke klarert eller forankret dette med noen – dette er min mening, og jeg har tenkt til å stå for den, sier Finnmark Senterpartis mann på Stortinget til VG.

Han går til et sjeldent hardt frontalangrep mot statsministeren i regjeringen han selv støtter på Stortinget.

– Til tross for hvor krevende dette er i Finnmark, så kjører Støre hardt på med vindmøller på både land og sjø. Jeg mener vi må si det som det er: I realiteten går Støre til krig mot Finnmark, sier Iversen.

Han reagerer sterkt på Støres planer for elektrifisering av Melkøya og vindkraft i nord. Begeret rant over da han så Støre snakke om vindkraft i Finnmark på NRKs folkemøte fra Tromsø mandag kveld.

– Jeg velger å tro og er sikker på at vi klarer å bygge ut vindkraft i Finnmark, først på land og så etter hvert på havet, sa statsministeren under NRK-sendingen.

HARD TALE: Jonas Gahr Støre etterlates ikke mye ære av Geir Adelsten Iversen.

– Forbanna

Iversen mener Finnmark har rikt av villfisk, reindrift og andre naturressurser man har levd godt på i hundrevis av år – og at dette nå står på spill.

– Folk er forbanna. Jeg er forbanna. For det er så unødvendig.

Iversen mener regjeringens planer om å elektrifisere Melkøya må stanses, og at kraften heller må brukes på andre formål i Finnmark.

– Vi må få stanset dette. Vi kan ikke kun tenke på Equinor og kapitalkreftene, men ta vare på vanlige folk. Vi blir bedt ta alle verdens hensyn til miljøet i Europa, men vi har pinadø nok med oss selv, smeller han til.

– Det har alltid vært kniving blant folk i Finnmark. Men nå har det blusset opp og blitt mye verre. Det er forferdelig at det er statsministeren som står bak, og egger opp konflikten, sier Iversen, og ber Støre holde seg unne Finnmark, med alle sine vindkraftplaner.

– En statsminister skal ikke mane til krig internt i landet, men det er det vi nå er vitne til, sier Sp-politikeren.

– Det er her livet er

Iversen mener at statsminister Støre sitter i Oslo og gjentar budskap om «store muligheter» og «store inntekter» fra Finnmark, uten å hverken forstå eller respektere de som allerede bor i fylket.

– Jeg har vært seks år i Oslo, og Oslo er kanonfint på mange måter med godt vær og kulturtilbud og sånn derre der. Men det er her livet er. Man kan fiske, spise reinkjøtt få tak i de beste råvarer i land og til havs. Det er de verdiene som er viktig, spør du meg.

– Det blir jo litt filosofisk, dette. Livene vi har i Finnmark er vel så gode som i Oslo. Jeg er stygt redd for at han ikke forstår det. Vi er ikke gode nok for ham, i hans øyne.

– Det er rimelig hardt å bruke krigsretorikk om uenighet om vindkraft, samtidig som det er krig i Europa?

– Ja, det kan bli sterkt. Men det er min klare oppfatning, og jeg står for den, sier Sps mann fra Finnmark.

– Støtter du i det hele tatt Støre som statsminister?

– Jeg støtter Trygves vurderinger i det spørsmålet. Men jeg reagerer på statsministerens syn i denne saken, og setter store spørsmålstegn ved at han kjenner landet så dårlig, sier han.

TAR AVSTAND: Statsministeren tar avstand fra angrepet fra Geir Adelsten Iversen (Sp).

Støre: – Han er ikke en av mine egne

VG har møtt Støre i Bergen og forelagt ham kritikken fra en hans parlamentariske støttespillere på Stortinget.

– Hva tenker du om et slikt angrep fra en av dine egne?

– Han er ikke en av mine egne, svarer Støre bestemt.

– Jeg tar sterkt avstand fra både ordene han bruker og den virkeligheten han beskriver, sier han.

Statsministeren forsvarer planer om elektrifisering av Melkøya – og vindkraftutbygging i Finnmark.

– Det er en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har tatt ansvar for å sikre Finnmark muligheter, jobber, bolyst, samt at det er en lang rekke prosjekter som står og venter på å kunne få kraft. Vi skal gjøre dette på en måte helt etter den norske boka, sier Støre.

– Det gjør vi ved å ta hensyn til reindriftsnæringen, og tradisjonelle verdier i Finnmark som skal respekteres. Og det er rom både for å utvikle kraft og nett, og ta hensyn til det. Dette er et ansvar Arbeiderparti og Senterparti tar i regjering. Hadde vi ikke gjort det, hadde satt Finnmark i en veldig vanskelig situasjon, sier han.

Høy takhøyde

Statsministeren tar avstand fra krigsretorikken til Iversen, og påstandene om at han øker konfliktnivået i Finnmark.

– Det er for å stå for hans regning, og jeg tar avstand fra både ordbruk og innholdet det han sier, sier Støre.

– Hva skal du med politiske motstandere når du har slike venner?

– Jeg ønsker alle i Finnmark lykke til, og så skal vi ha det høyt under taket i demokratisk debatt, sier han.