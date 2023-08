ANGRIPER: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen legger ingenting imellom når hun snakker om Høyre.

Rødt anklager Høyre for sykehjemsbløff: − Gjemmer vekk sin egen politikk

Rødt mener Høyre prøver å dysse ned hvor mange sykehjem de vil privatisere, fordi det er upopulært. – De er desperate, svarer Høyre.

– Høyre prøver å gjemme vekk sin egen politikk. De har kanskje skjønt at det er upopulært, fordi folk skjønner at det kommer til å gå utover tilbudet, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG.

Partiet har gått igjennom Høyres partiprogrammer i store kommuner i Norge – og funnet eksempler fra minst 19, der Høyre peker på at de ønsker å samarbeide med private om å drive sykehjem.

– Det er en bløff å stå og si at dette er «en parentes i debatten», og at det kanskje er snakk om åtte sykehjem, eller «en håndfull», sier Martinussen.

«En håndfull»

Rødt-lederen viser til flere uttalelser fra Høyre-ledelsen om privatisering av sykehjem. Blant annet sa Erna Solberg under NRKs partilederdebatt:

– Dette er en parentes i debatten om krisen i eldreomsorgen. VG har gjennomgått dette og sagt at det er forslag om at kanskje åtte sykehjem i Norge, hvis Høyre vinner valget i kommunene, skal konkurranseutsettes.

VG har tidligere gått igjennom hvilke konkrete planer Høyre har om privatisering av sykehjem i syv av Norges største byer. Det er åtte – per nå.

Martinussen viser også til en uttalelse fra Høyre-nestleder Henrik Asheim på NRKs Politisk kvarter:

– Det er snakk om en håndfull sykehjem som det er snakk om å i så fall konkurranseutsette.

Men det blir misvisende, mener Martinussen.

– Vi stusser over måten de prøver å minimere Høyres politikk på. Dette er Høyre-politikk over hele landet, sier hun.

Minst 19 kommuner

Rødt forteller at de startet med å gjennomgå Høyres partiprogrammer og uttalelser fra Høyre-topper i norske kommuner, fra toppen av SSBs liste over Norges mest folkerike kommuner – og ned til Lørenskog, som er på 24. plass.

Blant disse har de funnet formuleringer om at Høyre vil legge til rette for samarbeid med private om sykehjem – uten konkrete forslag til hvordan – i 13 kommuner: Stavanger, Trondheim, Bodø Nordre Follo, Tønsberg, Skien, Lillehammer, Larvik, Arendal, Molde, Sandnes, Moss og Lørenskog

VG har tidligere omtalt de konkrete privatiseringsplanene i Oslo, Bergen, Tromsø og Kristiansand.

I tillegg til disse fire viser Rødt til konkrete forslag om å vurdere å selge et offentlig sykehjem i Sarpsborg til private, og forslag om å samarbeide med private på en nedlagt sykehjemstomt i Ålesund.

Det tar tallet på kommuner der Høyre peker på samarbeid med private om sykehjem opp til minst 19.

– Dysser det ned

– Jeg var selv senest i forrige uke ute og besøkte et helt konkret sykehjem i Sarpsborg som Høyre har sagt at de vil selge, uten at noen som hverken jobber eller bor der helt vet hva de mener med det. Det sto ikke på listen som Erna Solberg refererte til, sier Martinussen.

Hun sier det ikke er noen tvil om at man kommer til å få et privatiseringsras hvis Høyre kommer til makten i norske kommuner.

– Høyre har lovet at de skal få inn kommersielle aktører hvis de kommer til makten ved valg, og så står de likevel og dysser det ned i debatter der de får kritikk. Det er ikke en avsporing eller en parentes. Jeg vil heller si at det er et varsku om dårligere velferd til våre eldre, sier hun, og legger til:

– Kanskje de har fått litt kalde føtter – det skjønner jeg jo, for det er ikke vanskelig for folk å forstå at de ansatte og de eldre taper på dette.

Høyre: – Desperate

– Rødt er desperate i forsøket sitt på å få debatten om eldreomsorg til å handle om et sidespor – nemlig om 1, 2 eller 3 prosent av landets sykehjem skal drives av private eller ikke – i stedet for kvaliteten i tjenesten, svarer Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Hun sier Rødt ikke virker å ville snakke om tilstanden i eldreomsorgen i Oslo, der de har vært støtteparti for byrådet.

Hun viser til at vikarbruken har skutt i været på norske sykehjem, at antall sykehjemsplasser går ned, og til VG-saken om sykehjemsbeboeren Rodny (84) som ble stelt av over 60 forskjellige ansatte – i tillegg til sakene fra Ullern helsehus, som ble tatt over i det offentlige i 2019 «uten at eldreomsorgen begynte å skinne av den grunn». Dette systemet sier hun Rødt deler ansvaret for.

– Rødt og venstresiden har de siste årene gjort det til en paradegren å angripe den norske velferdsmodellen. En modell der det offentlige, private og ideelle samarbeider om best mulig tjenester for folk, for det offentliges regning, og med det offentlige som bærebjelken, sier hun.