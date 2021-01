VIL STOPPE MUTASJONER: Målet er å hindre mer smittsomme virusmutasjoner i å etablere seg i Norge så lenge som mulig. Her er helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse i november. Foto: Terje Pedersen

Slik vil helsetoppene stoppe virusmutasjonen

Å hindre mer smittsomme mutasjoner i å etablere seg i Norge er en kamp mot klokken. Nå har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet egne metoder for å stoppe viruset.

Den britiske varianten av coronaviruset er i ferd med å etablere seg i flere europeiske land.

Danmarks helseminister Magnus Heunicle har tidligere uttalt at den britiske mutasjonen vil være dominerende i Danmark fra midten av februar – og at landet da vil stå i en pandemi som er langt mer smittsom.

I Tyskland ønsker forbundskansler Angela Merkel å forlenge landets mildere form for lockdown i åtte til ti uker i frykt for større spredning av mutasjonen.

Her hjemme er det foreløpig påvist 25 tilfeller av den britiske mutasjonen, 14 av dem har kommet fra Storbritannia og de siste elleve er nærkontakter av dem. Kun én person har fått påvist den sørafrikanske varianten.

Vil etablere seg i Norge

Helsetoppene tror foreløpig at mutasjonen ikke har fått fotfeste i Norge. Med en rekke strenge grensetiltak, håper de at det vil holde seg slik en stund til.

– Vi ønsker å gjøre mye for å hindre at det etablerer seg i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han peker på at mutasjonen har etablert seg i Danmark og Tyskland – noe han tror vil ha stor innvirkning på smittesituasjonen i de to landene i februar og mars.

– Vi forsøker å unngå det her og dermed forsøke å unngå en ny nedstenging. Det er derfor vi nå må ha relativt omfattende tiltak, sier helsedirektøren.

Selv om helsemyndighetene har planer om å forhindre mutasjonen i å etablere seg i Norge, er han urolig.

– Er det realistisk å tenke at vi vil kunne stoppe viruset?

– Det vet vi ikke, men vi jobber for det. Hvis vi får en betydelig grad av villsmitte, hvor vi ikke kjenner til smitteveiene, får vi fort et problem. Da vil det være vanskelig å stanse det, sier Guldvog.

Ifølge helsedirektøren vil virusmutasjonen uansett etablere seg i Norge på et tidspunkt.

– Men det spiller en veldig stor rolle om det skjer i slutten av april, eller i neste uke, understreker han.

Målet er å utsette det så lenge som mulig.

Kartlegger positive prøver

Et av de viktigste leddene i å oppdage forekomsten av virusmutasjoner i Norge, skjer hos Folkehelseinstituttets (FHI) referanselaboratoriet.

For å slå fast om en person som har testet positivt er smittet med en mutasjon, må FHI foreta en såkalt genomsekvensering av viruset. Enkelt forklart betyr det at FHI må analysere viruset for å oppdage mutasjoner.

FHI analyserer en blanding av nøye utvalgte prøver og et tilfeldig utvalg av de positive prøvene i befolkningen. Ved utbrudd der viruset spres raskt, vil det være naturlig for FHI å studere positive prøver nærmere.

I ukesrapporten for uke 1 opplyser FHI at de har analysert 5,1 prosent av alle positive prøver i Norge. FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil nå ha flere prøver til analyse.

– Det legger vi opp til også. Vi vil ha prøver fra alle utbrudd og ellers prøver der sykdomsforløpet er atypisk, der påvisningsmetodene gir unormale resultater, døde, vaksinerte smittede, de vil si alt som er av særlig interesse, opplyser hun.

Det er veldig få land som gensekvenserer så mye som Norge, og FHI ønsker å komme enda høyere enn 5,1 prosent, opplyser Stoltenberg. Danmark analyser hver fjerde positive prøve og er blant landene som analyserer mest.

– Hvor høyt ønsker dere å ligge?

– Det har vi ikke bestemt oss for enda. Vi snakker blant annet med modelleringsgruppen i FHI for å gjøre beregninger om hvor vi bør ligge. Ideelt sett skulle vi analysert alle, men det er nokså urealistisk nå, sier Stoltenberg.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ved en av bilene som skal brukes til transport av koronavaksinen når den ankommer Norge Foto: Fredrik Hagen / NTB

Utviklet egne metoder

I kampen mot mutasjonsvirusene har referanselaboratoriet ved FHI nå utviklet en screening-metode som raskere skal oppdage virusmutasjoner.

– Den hurtigere analysen kan brukes til å lete etter virus som har vesentlige endringer i det viktigste området i overflateproteinet, det såkalte pigg- eller spikeproteinet. Denne vil kunne påvise og skille mellom variantviruset fra Storbritannia og Sør-Afrika og mest sannsynlig også andre kommende virus varianter, opplyser Stoltenberg.

Hun understreker at det er viktig å påvise mutasjonene raskt og minimere importen av disse til Norge.

Det danske folkehelseinstituttet (SSI) har utviklet egne tester som kan påvise muterte virus.

– Kommer vi til å ta disse i bruk i Norge?

– Det er absolutt aktuelt. Vi har kontakt med SSI hele tiden, også om dette, sier Stoltenberg.

Samtidig presiserer seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad at det ikke er lett å utvikle en test som skal fange alle de varianter vi er på vakt etter.

– Testen som er utviklet i Danmark vil ikke kunne skille mellom ett av virusene vi har sett i flere utbrudd i Norge, og andre steder i Europa, og varianten fra Storbritannia. Den vil heller ikke fange opp varianten fra Sør-Afrika eller Brasil. Det vil derfor være mindre aktuelt å bruke den i stort omfang. Vi vil helst ikke der at vi må ha en nye test for hver variant av viruset vi er bekymret for.

Må analysere flere prøver

I tillegg til de positive prøvene som er tatt i Norge, analyserer FHI alle positive prøver av tilreisende fra Storbritannia og Sør-Afrika.

Flere land i Europa har nå et høyt smittetrykk og ikke alle land har samme kapasitet og ressurser som Norge til å genomsekvensere virus. I land som for eksempel Litauen og Polen blir svært få positive prøver analysert, dermed er det vanskelig å si noe om hvor utbredt mutasjonene kan være i landene.

– Hvilke land som har høy forekomst endrer seg raskt i Europa, sier Guldvog.

– Vil dere anbefale å analysere positive prøver hos personer som kommer fra andre land enn Storbritannia og Sør-Afrika?

– Ja, det er nødvendig, sier Guldvog.

Han opplyser at han snakket finske helsemyndigheter onsdag, som opplyste at tilreisende fra baltiske land har fått påvist den britiske mutasjonen, blant annet personer som kom fra Romania.

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil at flere av de positive prøvene på grensen analyseres av FHI. Foto: Andrea Gjestvang

Flere sårbarheter

Selv om regjeringen har innført en rekke tiltak for å hindre mutasjonene i etablere seg i Norge, kan viruset likevel snike seg inn i landet.

– Den største risikoen er ved en del yrkesreisende som reiser en del hyppigere frem og tilbake til Norge. Og det kan være større risiko for lekkasjer i karanteneordningen i det svarte arbeidsmarkedet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er smutthull som helsemyndighetene ønsker å tette.

Samtidig ser Guldvog også en risiko knyttet til fastboende i Norge. Personer som har vært på reise kan teste negativt på grensen dersom de ble smittet kort tid før, og så smitte personer i samme husstand.

– Det er en risiko knyttet til det. Vi klarer ikke å lage et system som er helt tett, men vi kan tette det betraktelig, sier Guldvog.

Smittesporing og testing lokalt skal bidra til å forhindre lokale utbrudd.