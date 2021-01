TENNER LYS: Marit Gjerløw tenner lys for lokalsamfunnet sitt i Gjerdrum. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Marit (48) var alene i huset da skredet gikk rett i nærheten

GJERDRUM (VG) Marit Gjerløw (48) var helt alene i huset da hun bråvåknet natt til onsdag av full utrykning og politi som banket på døren. Hun vil takke alle som gjør en innsats for dem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til onsdag våknet Marit Gjerløw av full utrykning og politi som banket på døren. Hun bor sammen med samboeren sin omtrent 600 meter sør fra skredet, og var helt alene i huset da skredet traff nabolaget.

– Jeg bråvåknet, og fikk bare beskjed om at det hadde gått et ras.

Marit forteller at hun ikke visste om skredet var gått rett under dem, eller om det var et stykke unna. Samboeren hennes jobbet nattevakt, og hun hadde ingen å snakke med mens det pågikk.

– Jeg måtte bare kle på meg og gå med en gang. Det var forvirrende. Det tok tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd.

– Jeg ristet

Marit og naboen hennes hadde fått beskjed av politiet hvilken retning de skulle kjøre i. Hun brukte vindusviskerne til å få bort snø fra frontruten, og kjørte mot Skedsmokorset.

– Da jeg var halvveis skjønte jeg at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Da fikk jeg en reaksjon, sier hun og fortsetter:

– Jeg måtte stoppe bilen fordi jeg ristet. Jeg ristet og klarte ikke å kjøre.

Etter hvert fikk hun kjørt videre og kommet seg til Skedsmokorset, der hun møtte naboen sin og pratet om det som hadde skjedd, og fikk kontaktet samboeren sin for å fortelle om hendelsen.

– Vi skjønte at det var alvorlig, men vi forsto nok ikke omfanget av det. Vi visste ikke noe i det hele tatt.

GJERDRUM KIRKE: Marit er takknemlig for at kirken er åpen for samtale og lystenning. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

– Gjør vondt å tenke på de som er savnet

Marit forteller videre at hun har flere bekjente som har mistet huset eller er berørte. De er i tankene hennes hele tiden.

– Vi er veldig bekymret for dem, og har ikke orket å prøve og finne ut av hvem som er savnet.

Hun sier at tankene går til alle de som ikke har noe hus, eller savner sine kjære – og at hun noen ganger kjenner på dårlig samvittighet for at det gikk bra med dem.

– Vi har vært veldig heldige oppi det hele. Men også veldig takknemlig for at det har gått bra med oss, sier hun.

Huset er erklært trygt

Selv om huset til Marit ligger noen hundre meter fra rasområdet har kommunen ifølge henne selv erklært huset deres trygt. De mangler fortsatt vann, kloakk og strøm – men det skal ikke være noen stor risiko for at det kan rase. Akkurat nå får de strøm fra store aggregater, og Marit har fått lov til å ta en tur innom for å hente nødvendige ting.

– Vi vet ikke når vi kan flytte hjem.

RASET: Husene som er i farger har forsvunnet i raset. Husene som er i gråtoner står fortsatt. Det gule feltet viser hvor raset gikk. Marit bor sør for skredet. Grafikk: KENNETH LAUVENG

Føler en trang til å flytte hjem

VG møter Marit i Gjerdrum Kirke, der hun har hatt en lang prat med kirkens prest. Hun forteller at det betyr alt at kirken er åpen og at menigheten gir henne mye støtte.

– Jeg begynte å bli urolig, og jeg begynte å føle en redsel for det å flytte hjem. Det var det som gjorde at jeg måtte snakke med noen, sier hun.

– Tør du å flytte hjem?

– Ja og nei. Jeg er litt usikker. Men jeg vil hjem. Føler en veldig trang for å reise hjem, og den trangen blir ekstra stor siden jeg ikke kan bo der nå.

Marit beskriver trangen til å reise hjem som vanskelig, fordi det ikke er frivillig at de ikke kan bo hjemme.

– Det har vi blitt tvunget til av en katastrofe.

Selv om hun og samboeren har fått en rask mulighet til å dra hjem, har de ikke hatt lyst til å ta noen bilder av hvordan området rundt huset deres ser ut nå.

– Vi kommer til å leve med det såret som er der i lang tid. Det kommer til å ta lang tid før de får gjort noe der. Og det er jo noe vi må se på etter hvert, hvordan det blir å leve med å se rasrestene fra stuevinduet. Vi har jo alltid hatt utsikt opp til gården på holmen.

– Det har alltid vært koselig å se opp dit – til pleiehjemmet og til barnehagen. Vi ser rett opp dit.

HÅP: Marit tenner lys for tragedien. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

– Stolt av å være herfra

Når VG spør Marit hva hun tenker om alle som står på for å hjelpe de som er såret blir hun først stille, før hun forteller at hun synes jobben de har gjort er veldig imponerende.

– Så fort som den utrykningen kom etter raset skjedde ... De var der med en gang. Det er helt utrolig.

Hun beskriver også timene etterpå som effektive, og sier hun fikk mye informasjon fort. Det som imponerer henne mest er hvordan alle instansene klarte å samarbeide og få oversikt i et så raskt tempo sammen.

– Jeg klarer ikke å få rost dem nok. Jeg er stolt av å være herfra, sier hun.

Hun legger til at det ikke bare er lokalsamfunnet i Gjerdrum som har stilt opp – men alle kommunene i øvre og nedre Romerriket.

– Det er så vanskelig å beskrive det, men det å bo på et lite sted: Selv om du ikke kjenner alle, så kjenner du noen. Du vet om noen. Og sånn er det her i Gjerdrum. Og vi trives her.