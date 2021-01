LETER ETTER MUTASJONER: På FHIs laboratorium analyseres virusets RNA med genmaskiner. Slik kan de oppdage mutasjoner. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mer smittsom virusmutasjon fra Sør-Afrika påvist i Norge

Den nye varianten av viruset fra Sør-Afrika, som kan være mer smittsom enn den britiske, er påvist hos reisende til Norge.

Virusmutasjonen ble påvist mandag, ifølge Folkehelseinstituttet.

Den smittede kom reisende fra Sør-Afrika til Norge i desember. I tillegg er det påvist ytterligere fire personer som er smittet av den britiske virusmutasjonen, alle reisende fra Storbritannia.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Det er nå påvist 23 tilfeller av den engelske og ett tilfelle av den sørafrikanske varianten i Norge. Begge ser ifølge FHI ut til å være mer smittsomme enn det vanlige coronaviruset, men det er foreløpig ikke indikasjoner på at de gir større risiko for alvorlig sykdom.

– Disse variantene er påvist i flere europeiske land, og det er grunn til å tro at variantene også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

Storbritannia har stanset alle fly fra Sør-Afrika

Sørafrikanske myndigheter varslet om den nye virusmutasjonen 18. desember, Da hadde viruset spredd seg raskt i tre regioner i landet.

Mutasjonen ligner varianten som er påvist i Storbritannia, men er altså ikke den samme. Virusmutasjonen kan være langt mer smittsom, men det er ingenting som tyder på at den er farligere, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Storbritannias helseminister Matt Hancock sa tidligere mandag at virusmutasjonen fra Sør-Afrika kan være enda mer smittsom enn mutasjonen som nylig ble oppdaget i Storbritannia.

– Det er et alvorlig problem og et større problem enn Storbritannia-varianten, sier han.

Han er svært bekymret for den nye mutasjonen. Storbritannia har stanset alle fly fra Sør-Afrika.

Usikkert hvor stor rolle de spiller for smittespredningen

Det er per nå deler av deler av England og Sør-Afrika som vurderer at variantene kan ha bidratt til rask vekst i epidemien. Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette, skriver FHI i pressemeldingen.

De forklarer at varianten fra Sør-Afrika har tre endringer i et område av virusets gener som gir endring i proteiner som har betydning for hvordan viruset binder seg til slimhinnene våre. Den britiske varianten har på sin side én endring i dette området.

Det har derfor vært reist spørsmål om varianten fra Sør-Afrika kan være mer smittsom enn den engelske varianten, skriver FHI.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle variantene spiller for smittespredningen, sier Vold og fortsetter:

– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster, vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten. Det er så langt heller ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket.