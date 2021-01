Vil sende bakkemannskaper inn i skredområdet fredag

– Vi har plukket ut områdene hvor det er størst sannsynlighet for å finne overlevende, sier innsatsleder Ketil Lund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi driver og gjør klart for at vi skal få inn bakkemannskaper. Vi har ikke gjort det ennå, og håpet er at vi skal få dem inn i dag, sier innsatsleder Ketil Lund til VG fredag morgen.

Det snør tett i skredområdet i Gjerdrum. På kulturhuset i Ask strømmer det til med redningsmannskaper for vaktbytte, de som skal ta over fra nattens mannskaper

Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for. Det dreier seg om både kvinner, menn og barn.

Temperaturen har krøpet så vidt under null

Solen står opp litt over klokken ni. Politiet skal bruke tiden før klokken ni til overleveringer og planleggingsmøter

forrige





fullskjerm neste

les også Aud-Margaret (64) reddet ut av raset: – Jeg klamret meg fast til madrassen

Går inn fra vestsiden

Planen per nå er å ta seg inn i skredområdet fra vestsiden.

– Vi går inn fra det tryggeste stedet, midt på vestsiden. Så får vi se om vi får gjort det ganske kjapt, mens vi har dagslys. Vi håper å få gjennomført det, sier innsatsleder Lund.

Det røde feltet viser skredområdet i Gjerdrum. Onsdag opplyste politiet at skredet er cirka 700 meter langt og 300 meter bredt. Siden har det utvidet seg noe ettersom det har skjedd avskallinger hvor nye masser har rast ut. Vestsiden av skredområdet tilsvarer venstre kant i dette bildet.

Det er ikke planer om å grave i skredmassene.

– Vi skal ikke grave oss nedover, vi skal ta det som ligger oppå. Vi har plukket ut områdene hvor det er størst sannsynlighet for å finne overlevende, sier innsatsleder Lund.

les også Dette nabolaget forsvant i skredet

Vil bruke svenske mannskaper

Det er det svenske USAR-mannskapet som etter planen skal sendes inn. Dette er redningsmannskap med spesialkompetanse på redning og søk i befolkede områder.

Åtte personer fra USAR-mannskapet er til stede.

– Vi bruker også egne norske mannskaper med hund. Vi har flere å spille på, men vi må tenke sikkerhet, for det er som sagt et farlig område, sier innsatsleder Lund.