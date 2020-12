FRA GASTROPUB TIL OVERSVØMT KJELLER: Til vanlig tilbyr Smelteverket mat- og drikkeservering i tillegg til et bredt utvalg av underholdning. Nå er det avlange lokalet stengt og fylt av vann som må pumpes ut. Foto: Tomm W. Christiansen

– Den verste oversvømmelsen vi har vært borti

Her vasser daglig leder i Mathallen seg gjennom Smelteverkets lokaler.

Publisert: Nå nettopp

Daglig leder i Mathallen Frode Rønne Malmo får øye på en søkkvåt HMS-perm og plukker den opp fra det det oversvømte gulvet.

Rundt ham er alt av Smelteverkets inventar løftet opp. Kjøleskap står på trepaller, og stoler er plassert på bordene.

ALT AV INVENTAR ER LØFTET OPP: Kjøleskap står på trepaller og stoler er plassert på bordene. Foto: Tomm W. Christiansen

Utenfor lokalet når vannet i Akerselva nesten opp til barens vinduer.

– Oversvømmelsen vi hadde på Smelteverket i 2013 var ille, men nå er vi helt på bristepunktet. Dette er den verste oversvømmelsen vi har vært borti. Hvis vannet stiger opp til over vinduene, kommer alt til å trenge gjennom, sier Rønne Malmo.

Han legger til:

– Det har vært et tøft år i utgangspunktet. Nå kommer dette i tillegg. Det er moro at publikum synes det er spektakulært å se Akerselvas krefter, men jeg må innrømme at det er underholdning jeg godt kunne tenke meg å slippe.

– Vi er ganske klare for å komme over i 2021, innrømmer han.

Rekordhøy vannstand

For øyeblikket er vannstanden i Akerselva rekordhøy.

Ifølge Vann- og avløpsetaten i Oslo er vannføringen i elven på rundt 4 kubikkmeter per sekund. Nå er den på nesten 35.

Det førte til at Beredskapsetaten tidligere denne uken sendte ut gult farevarsel for Akerselva. Utestedet Smelteverket er et av flere steder som har tatt inn vann grunnet den høye vannstanden.

FUKTIG BAR: Vannet fra Akerselva var bare centimeter unna fra å renne rett inn vinduene tidligere i dag. Foto: Helge Mikalsen

Rønne Malmo forteller at oversvømmelsen begynte med vann i Mathallens kjeller 1. juledag. Da fikk de melding fra Vann- og avløpsetaten om at vannmagasinene i Oslo-marka var fulle, og at de måtte øke vannføringen fra 30 til 35 kubikkmeter per sekund.

Siden Smelteverket ligger rett ved Akerselva, forsto Rønne Malmo at de måtte mobilisere alt de hadde av vannpumper.

– Men før vi rakk å få dem i gang, hadde det kommet inn vann i hele kjelleren. 2. juledag var vannstanden i Mathallens kjeller på 40 centimeter, forteller han.

JOBBER DØGNET RUNDT: Pumpene har bidratt til å redusere vannstanden fra 40 centimeter til 10 centimeter. Foto: Tomm W. Christiansen

Nå har pumpene sørget for at vannstanden er redusert til 10 centimeter.

– Vi har kontroll på situasjonen og har døgnbemanning på stedet. Vi får nytt varsel fra Vann- og avløpsetaten om de vil øke vannstanden eller om de har kontroll.

– Hvor mye kommer oversvømmelsen til å koste dere?

– Siden Smelteverket er stengt på grunn av corona, er det ikke snakk om tapt fortjeneste. Men det drar seg fort opp mot 100.000 bare i form av bemanning, rengjøring og ødelagt utstyr, forteller han.

Oversvømmelsen har blant annet ødelagt elektronikk som stikkontakter, ledninger og ølanlegg. Den daglige lederen forteller at han også er bekymret for lokalets kjølerom.

REKORDHØY VANNSTAND: Utestedet Smelteverket er et av flere steder som har tatt inn vann grunnet den høye vannstanden i Akerselva. Foto: Tomm W. Christiansen

Skulle egentlig være et lager

Siden Akerselva er Smelteverkets nærmeste nabo, var planen at underetasjen i Mathallen egentlig skulle fungere som et stort lager da de åpnet i 2010.

Men Jan Vardøen, som i dag driver Smelteverket, forelsket seg helt i kjellerlokalet.

– Han er gammel båtbygger og ville bygge alt i materiale som tåler vann. Vi har blant annet satt inn en ubåtdør som skal sikre resten av kjelleren, forklarer Rønne Malmo.

Det har fungert under tidligere oversvømmelser. Denne gangen har det imidlertid ikke vært tilstrekkelig med røffe overflater og ubåtdør.

– Det har vært helt enormt med vann. Holder vi vannstanden under 30 millimeter, klarer vi å pumpe det ut. Går det over, slik som det gjorde 2. juledag, går vannet tvers gjennom veggen og sprer seg til resten av kjelleren.

Naturen som styrer

Oversvømmelsene koster. Men hvilke tiltak som kan iverksettes for å bøte på serveringsstedets uheldige plassering, er begrenset.

Den eneste løsningen, slik Rønne Malmo ser det, er å drenere og lage en forsterket vegg.

Det har de ikke lov til.

– Dette er gyteplassen til laksen, og den er fredet. Vi får derfor ikke lov til å gjøre noen tiltak langs elvekanten her.

– Sånn det er nå, er det naturen som styrer, sier han.

NATUREN SOM STYRER: Området utenfor Smelteverket er gyteplassen til laksen som er fredet. Man kan derfor ikke drenere og lage en forsterket vegg utenfor kjellerlokalet. Foto: Tomm W. Christiansen

– Hvordan er dialogen med vann- og avløpsetaten?

– Den er blitt bedre. De har kommet opp med en god varslingsrutine. Nå kommer det ut en mail når magasinene er fulle og de må åpne. Men det ideelle for oss ville selvfølgelig vært om de kunne klare å holde vannstanden under 30 kubikkmeter per sekund som er det kritiske nivået for oss.

– Nå får vi bare krysse fingrene for at de ikke må øke vannstanden igjen, sier Rønne Malmo.

Vann- og avløpsetaten sier til VG at de følger situasjonen nøye. Det er de som kontrollerer vannstanden og slipper inn vann fra vannmagasinene i Oslo-marka.

– Hvis vannmagasinene øker ytterligere, vil vi være nødt til å øke vannføringen enda mer. På lørdag prøvde vi å øke til 35 000, før vi måtte ta den ned igjen. Da var kapasiteten til vannmagasinene på 102 prosent, og det er litt høyere enn vi skal ha, sier kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten i Oslo, Kjetil Bjørnsrud til VG.