Svindelstorm mot nordmenn: 200.000 anrop fra telefonnumre i Nord-Korea

Sist onsdag ble det registrert rundt 200.000 svindelanrop mot norske mobilabonnenter.

– Svindelanrop er et økende problem, fastslår mobildirektør Ric Brown i Telenor Norge.

I desember blokkerte Telenors sikkerhetssenter over 1,3 millioner svindelanrop. Totalt for hele fjoråret ble hele 70 millioner svindelanrop blokkert.

– Til tross for at vi stanser enormt mye, er det fortsatt mange som utsettes for svindel. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Brown.

Svindelen foregår ved at svindlerne som ringer opp, legger raskt på. De ønsker å trigge norske mobilbrukeres nysgjerrighet. Når du deretter ringes opp igjen, går taksameteret, beskriver Telenor-ekspert på mobilsikkerhet, Thorbjørn Busch.

Svindelstormer

Slike såkalte svindelstormer kommer med ujevne mellomrom.

– Men det som skjedde på onsdag var spesielt. Når så mange anrop kommer samtidig indikerer det et målrettet angrep på nordmenn. Det er alvorlig og vil bli politianmeldt, sier Busch som er senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

Teleoperatørens tall viser at 200.000 mobilabonnenter ble oppringt onsdag. Mer enn 8000 personer ringte tilbake. Normalt sett er det mellom sju og åtte prosent som ringer tilbake.

SIKKERHETSRÅDGIVER: Thorbjørn Busch er senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Foto: Telenor

Vekst i svindelanrop I 2020 økte antall svindelanrop i alle de skandinaviske landene:

I 2020 økte antall svindelanrop i Sverige med 62 prosent sammenlignet med 2019. Norge havner på andreplass med en økning på 39 prosent.

I Danmark økte antall svindelanrop med 32 prosent.

Telenor i samarbeid med Hiya innfører nå et eget svindelvarsel som gir brukeren beskjed om at et ukjent anrop kan være potensiell svindel eller telefonsalg.

En egen app gjør oppslag på norske nummer og advarer om svindel når man mottar et anrop fra et nummer assosiert med svindel. (Kilder: Hiya og Telenor) Vis mer

– I dette tilfellet er antallet lavere, så det er tydelig at nordmenn har blitt mer oppmerksomme på svindelanrop. Mange er likevel for høflige og naive når de besvarer ukjente anrop, mener Busch.

Han peker på at en grei tommelfingerregel er stopp-tenk-og sjekk når det kommer til syne et veldig langt og fremmed nummer med et ukjent landsnummer på mobilen.

De tre mest brukte landsnumrene som ble brukt til svindelanrop mot Norge i fjor, var numrene til Tunisia (+216), Papa Ny-Guinea (+675) og Kosovo (+383).

Svindelanropene fra nord-koreanske numre sist onsdag trenger ikke komme fra Nord-Korea, ifølge Telenors sikkerhetsekspert.

– Det er mer sannsynlig at det er kriminelle med tilgang til anropsgeneratorer eller ringe-motorer som leier eller kjøper ledige nordkoreanske numre og bruker disse. Når da den som mottar anropet ringer tilbake, så kan kronebelastningen bli stor dersom man ikke legger på raskt, forklarer Busch.

Han ønsker ikke å gå ut med hvor mye norske mobilabonnenter taper på svindelanropene.

– Men denne svindelen er blitt big business for kriminelle, beskriver sikkerhetseksperten.

Samarbeid

Telenor inngår nå et samarbeid med det amerikanske tekno-selskapet Hiya, som har utviklet egne metoder for å hindre og forhåndsvarsle svindelanrop.

– Svindelanrop er et globalt problem, og vi gleder oss over at vi nå slår kreftene sammen Telenor og legger til et ekstra beskyttelseslag. Ved å kombinere vår teknologi med deres kompetanse og rekkevidde, vil vi ligge ett skritt foran svindlere og sikre økt trygghet for Telenors kunder, sier Kush Parik i Hiya i en pressemelding.

Én av tre nordmenn oppgir at de har vært utsatt for telefonsvindel, og frekvensen har trolig vært økende under pandemien, viser Telenors undersøkelser.