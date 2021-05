FHI: I dag gir ikke vaksinen deg særlig mer frihet enn å være beskyttet mot viruset. Foto: Helge Mikalsen

Derfor får ikke fullvaksinerte leve mer normalt nå

FHI mener flere må vaksineres før fullvaksinerte kan møtes på fest.

Det til tross for at alt tyder på at fullvaksinerte nesten ikke smitter videre.

Mandag ble det klart at vaksinerte nordmenn slipper smittekarantene. Vaksinerte kan også klemme mer hjemme - men fortsatt må fullvaksinerte følge smittevernregler om avstandskrav utendørs, og de kan ikke samles til fest eller slippe karantene hvis de har vært i utlandet.

Flere mener myndighetene er for strenge.

Men det er fortsatt mange som ikke har fått en vaksinedose enda, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

– Nå er 26 prosent av de over 18 år vaksinert med en dose. Det betyr at vi fremdeles har en befolkning som er ganske mottagelig for smitte sammenlignet med en befolkning der for eksempel 60 prosent er immune, sier han.

– Kan man stole på at lettelsene kommer så fort som absolutt mulig?

– De vil komme så fort som det er forsvarlig.

Ikke bare fag

Tall fra Israel viser at RNA-vaksinene Pfizer og Moderna hindrer smitte videre i stor grad. En amerikansk studie anslår at vaksinene er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.

– Når vi vet vaksineeffekten, hvorfor kan de ikke slippe innreisekarantene, og la dem invitere 30 til fest?

– Hvilke individuelle rettigheter som vaksinerte får, handler ikke bare om faglige vurderinger. Det dreier seg også om i hvilken grad man kan gi spesielle rettigheter til enkeltpersoner på bakgrunn av helseopplysninger. Dette handler både om jus og etikk, og er en mer kompleks vurdering.

– Departementet, det er de som må ta disse vurderingene?

– Ja, de må vurdere om vaksinebeskyttelse skal gi grunnlag for individuelle lettelser forankret i lovverket.

– Men det er faglig forsvarlig å gjøre flere lettelser?

– Ja, men lettelsene må alltid vurderes opp mot risiko. Det er urealistisk å legge til grunn at vi skal ha en null-risiko-visjon, men risiko må være akseptabel. Det innebærer større risiko å gi mange lettelser i en fase hvor det er mange som ikke er beskyttet mot covid-19. Da vil effekten av at noen få vil spre virus, bli mye større enn om man gir de samme lettelsene på tidspunkt når vi har oppnådd høy vaksinedekning, svarer smitteverndirektøren.

10 prosent kan bli mer

Selv om de beskytter godt mot smitte, kan kontakt mellom vaksinerte føre til smittespredning i et samfunn der få er vaksinert, forklarer smitteverndirektøren.

– Hvis vi antar at en vaksine gir 90 prosent beskyttelse mot smittespredning, vil for eksempel effekten av at 15 vaksinerte samles på fest der én av dem er smittebærer, innebære en større risiko for videre spredning i et samfunn der bare 26 prosent er vaksinert, sammenlignet med et samfunn der 60 prosent er vaksinert.

– Men sjansen er fortsatt minimal?

– Selv med en så liten risiko for smitte blant vaksinerte som ti prosent, kan dette utgjøre en betydelig risiko i et samfunn der vaksineringen ikke er kommet langt nok, som i Norge i dag. Men når vaksinedekningen er høyere, om noen få uker, vil dette representere enn akseptabel risiko. Det er viktig at tiltakene trappes ned på en kontrollert måte.

Mandag er drøye 350.000 fullvaksinerte, mens 1,4 millioner har fått første dose.

– Hvor mange må være vaksinert for at dere mener det er trygt å lette? Halvparten?

– Det må vi vurdere mer. Halvparten er ikke noe magisk tall, men jo flere som er vaksinert jo mindre risiko blir det.

– Noen sjanser må man jo ta?

– Det gjør vi jo. Vi kommer til å åpne opp mer og mer.

VG har vært i kontakt med Helsedepartementet, som ikke ønsker å kommentere eventuelle lettelser før pressekonferansen onsdag. Der skal de komme med en oppdatering om arbeidet med å lage et coronasertifikat.