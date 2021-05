SISTE SEILAS: Fregatten «Helge Ingstad» ble 8. februar slept fra Ågotnes til Hanøytangen, der den skal hugges opp. Foto: Maria Gran, Forsvaret

Ville lage fiskehotell av «Helge Ingstad» – får nei fra forsvarsministeren

Fregatten skal hugges opp til skrapmetall. Det er ikke hensiktsmessig å vurdere alternative måter å kvitte seg med skipet på, konstaterer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Av Andrea Rognstrand

– Om det er oljeplattformer eller Helge Ingstad er det bedre å gi de norske industristorhetene evig liv i stedet for å skrape dem, syns jeg, sier gründer og arkitekt Fredrik Barth til VG.

Han er styreleder i selskapet Nordic Circles, som bruker maritimt stål fra tidligere konstruksjoner til nye produkter. De har laget noe de kaller «SuperDocks», som er en kombinasjon av bryggekant over vann og fiskehotell under vann.

Selskapet vil gjerne bruke deler av fregatten til å lage en «SuperDocs».

Et slikt fiskehotell, som består av et kunstig rev av maritimt stål, ble åpnet i Akvariet i Bergen tidligere denne uken, melder TV 2. Før det ble «SuperDocks», har metallet vært bildekk på Askøyfergen.

IKKE FREGATT-FREMTID: Slik ser et såkalt fiskehotell ut. Bildet er fra produsenten. Foto: Nordic Circles

Ikke til å redde etter kollisjon

Krigsskipet KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden i 2018, og det ble etter hvert konstatert at det ikke var mulig å få fregatten i brukbar stand igjen.

I januar opplyste Forsvarsdepartementet at Norscrap West hadde vunnet kontrakten om å destruere fartøyet. Destruksjonen koster 60 millioner kroner og skal etter planen være gjennomført i løpet av 2021, skrev Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Venter salgsinntekter fra fregatt-skrapmetall

Det er ventet at det vil komme salgsinntekter fra skrapmetallet på flere millioner som vil bidra til å redusere den samlede kostnaden for forsvarssektoren.

– Stål og andre metaller som har salgsverdi vil bli solgt til den enhver gjeldende skraptmetallpris, opplyste kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til Forsvarets forum i februar i fjor.

Destruksjonsprosessen er skjermet ettersom det fortsatt er en del militært utstyr om bord i fregatten, som ikke kan tas ut på forhånd, skriver Forsvarsdepartementet.

– Ikke hensiktsmessig

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) fremsnakker selskapet Nordic Circles og mener at det hadde vært en verdig avslutning for fregatten. Hun har stilt skriftlig spørsmål på Stortinget til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om han vil bidra til at fregatten kan få et «evig bærekraftig liv» som fiskehotell eller i nybygg.

– Det er både en bedre skjebne for Helge Ingstad og bra for Forsvaret om de er med på å bygge opp ny sirkulær industri, sier Grung til VG.

Forsvarsministeren svarer Grung at han ser svært positivt på initiativ som gjenbruker materiell og samtidig reduserer klimautslipp.

Men han viser til avtalen som er gjort med Norscrap om destruering av krigsskipet, og skriver:

«Fregatten ble 8. februar slept til Hanøytangen utenfor Bergen hvor arbeidet ble påbegynt. Det er derfor ikke hensiktsmessig å vurdere alternative avhendingsmetoder for dette fartøyet, men det vil bli vurdert ved fremtidige avhendinger».

Han legger dog til at han vil styrke innsatsen for at bærekraftsvurderinger integreres i den generelle planleggingen og styringen av sektoren.