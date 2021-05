ANDRE TIDER: Eli Engum Hagen er gift med Siv Jensens forgjenger som Frp-leder, Carl I. Hagen. Jensen tok over etter Hagen i 2006. I går ble Jensen hyllet på Frps landsmøte for sitt 15-årige lederskap. Her er Hagen og Jensen sammen i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Eli Hagen reagerer på Siv-hyllest: − Brakte partiet ned fra 30 til 10 prosent

I en Facebook-post spør Eli Hagen seg om hun har gått glipp av noe etter hyllesten av avgått Frp-leder Siv Jensen på partiets landsmøte.

«Siv Jensen har gått av som partileder i dag! Ser at hun blir hyllet av partimedlemmer for sin innsats for Frp! For å brakt partiet ned fra ca. 30 pst til ca. 10 pst! Har jeg gått glipp av noe her?»

Det skriver Eli Engum Hagen på sin Facebook-profil etter at Sylvi Listhaug lørdag ettermiddag ble valgt til ny Frp-leder etter Siv Jensen.

Jensen har vært partileder i 15 år. Hun tok over etter Eli Hagens ektemann Carl I. Hagen i 2006.

Hagen: – Det er jo en realitet!

Etter at valget var gjort lørdag, fikk Jensen en tårevåt hyllest av Listhaug.

– Du ga meg og mange andre muligheten til å vokse. Vi satt over seks år i regjering. Jeg ble kjent med deg om en utrolig varm og raus person som alltid er til å stole på, sa blant annet Listhaug til Jensen.

I en SMS til VG skriver Eli Hagen at hun ikke vil utdype Facebook-posten ytterligere.

– Jeg har ikke noe behov for å utdype mer! Dette er jo en realitet! Syns at det var grunn til å påpeke det i all hyllelsen av henne, skriver Hagen.

I tiden etter at Jensen tok over som leder i 2006, fikk partiet målinger over 30 prosent. I april 2021 var snittet på målingene 9,9 prosent, ifølge valgnettstedet Poll of Polls.

SKÅL: Under Frps landsmøte i 2006, der Siv Jensen tok over som leder etter Carl I. Hagen, hygget de tre seg under landsmøtefesten. Foto: Morten Holm / SCANPIX

Siv Jensen vil ikke kommentere

VG har spurt avgått partileder Siv Jensen om en kommentar på Hagens Facebook-post.

I en SMS skriver Jensen følgende:

– Jeg gikk av som partileder i går. Jeg har ikke behov for å kommentere ulike enkeltsynspunkter som nå fremkommer på mitt 15-årige lederskap, utover at jeg selvsagt er svært glad for alle de positive tilbakemeldingene jeg har mottatt både før og under dette landsmøtet.

– Siv fortjener legendestatus

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) fra Rogaland har reagert på Eli Hagens Facebook-post i kommentarfeltet der han skriver at det virker som Hagen har gått glipp av en del.

«Frp har gjort sine aller beste valg med Siv som partileder, tatt oss inn i regjering og fått gjennomslag for masse god Frp-politikk. Hun har vist at Frp ikke bare er et parti som står og roper i skogen uten gjennomslag, men at vi faktisk kan styre landet», skriver Steffensen som en kommentar.

I en SMS til VG skriver Steffensen følgende:

– Jeg synes ekteparet Hagen fortjener litt motstand når de kommer med sine gjentatte stikk for å kritisere Siv, som tross alt fortjener legendestatus i partiet for å ha levert våre beste valg og fikk partiet inn i regjering.