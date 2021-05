ÅSTED: Politiet gjør undersøkelser på stedet etter at en kvinne ble funnet død i Lyngdal. Foto: Tor Erik Schrøder

Drapssaken i Lyngdal: − Tragisk og uventet

– Tragisk og uventet, sier Lyngdal-ordføreren om det antatte drapet i kommunen torsdag. Hendelsen ryster lokalsamfunnet, hvor mange kjenner hverandre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En voksen mann er pågrepet og siktet for drap etter at en eldre kvinne torsdag ble funnet død i sin egen bolig i Lyngdal.

– Det er en tragisk og uventet hendelse i et lite samfunn som Lyngdal, hvor mange kjenner mange. Det er veldig uventet, sier ordfører Jan Kristensen (H) til VG torsdag.

– Også for familie og kjente er dette uvirkelig. Mine tanker går til de nærmeste i en sak som dette.

Det var en ansatt i kommunen som varslet operasjonssentralen like før klokken 10 om funnet av en død kvinnen på adressen. De er gitt tilbud om veiledning gjennom kommunens kriseteam, opplyser Kristensen.

– Hvordan har de det?

– Etter forholdene går det greit, de har hatt samtaler rundt dette, sier ordføreren.

Også de pårørende vil få tilbud om oppfølging fra kriseteamet etter behov.

ORDFØRER: – Det er veldig uventet, sier Jan Kristensen om drapssiktelsen i Lyngdal kommune. Foto: Tor Erik Schrøder

Ikke avhørt

Politiinspektør og seksjonsleder påtale i Vestre Agder driftsenhet, Liv Versland Seland, omtalte tidligere torsdag den pågrepne mannen som en voksen mann med en relasjon til den avdøde kvinnen.

Da kunne hun ikke gå nærmere inn på relasjonen, fordi politiet måtte sikre at alle pårørende var varslet. Senere torsdag kveld bekrefter hun at pårørende er varslet, men at politiet fremdeles ikke kan gå ut med denne informasjonen.

– Jeg har egentlig ikke noen ny informasjon å gå ut med i kveld. Siktede er ikke avhørt ennå. Vi hadde planer om et avhør i dag, men det lot seg ikke gjøre, sier Seland til VG.

ETTERFORSKER: Bildet viser politiet på en adresse i et sentrumsnært boligstrøk i Lyngdal . En kvinne er funnet død på en bopel og en person er pågrepet. Foto: Torrey Enoksen, Lister 24

Siktedes forsvarer Berit Knudsen bekrefter at det ikke har vært noe avhør, og at dette er av helsemessige årsaker.

– På dette tidspunktet i saken kommer jeg ikke til å gå inn på omstendighetene i saken eller situasjonen rundt siktede, sier hun.

Gjorde funn

Politiet arbeidet torsdag med avhør av vitner, uten at politiinspektør Seland ønsket å gå inn på hvilke type vitner det har vært snakk om.

– Hvorfor mener dere at det er et drap?

– Det er på grunn av funn på åstedet, sa Seland tidligere torsdag.

Hun ville av hensyn til etterforskningen ikke vil gå inn på hva slags funn som er gjort.

Fengslingsmøtet er planlagt i Lister tingrett fredag.