Krever handling fra helseministeren etter VG-avsløring

Psykolog Sverre Varhaugs ofre fortjener en offentlig unnskyldning, mener Arbeiderpartiet. Frp og Senterpartiet mener saken må granskes.

– Basert på det VG har avdekket mener jeg det er grunnlag for å sette i gang en gransking, og få alle kort opp på bordet, sier mangeårig stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) til VG.

De siste dagene har VG publisert en rekke saker om psykolog Sverre Varhaug, som begikk overgrep mot pasienter i mer enn tre tiår.

Forbrytelsene skjedde blant annet da psykologen hadde betrodde stillinger ved norske sykehus.

VG har også avslørt at Varhaug fikk ny autorisasjon som psykolog etter at han ble domfelt for seksuelle overgrep. Han fikk også statlig refusjonsordning.

Det betyr at det offentlige helsevesenet henviste pasienter til en overgrepsdømt psykolog i en årrekke.

– Her fremstår det ganske åpenbart at det offentlige har sviktet enkeltpersoner gjennom manglende oppfølging, sier Kjønaas Kjos.

Hun vil nå legge press på regjeringen, og viser til Tolga-saken der VG avdekket hvordan tre brødre ble satt under vergemål mot sin vilje:

– Da var det viktig med en gransking fordi vi er opptatt av at grove feil ikke skal skje om igjen. Da utfordret jeg justisdepartementet. Nå vil jeg utfordre helseministeren på dette. Jeg vet at han er veldig opptatt av å lære av feil, så jeg tror ikke det er vanskelig å få ham med på at dette er nødvendig, sier hun og legger til:

– Vi blir aldri perfekte innen pleie og omsorg, uten å lære av feil og svakheter.

Sverre Varhaug ble dømt for seksuelle overgrep mot til sammen seks pasienter.

VG har sporet opp dokumentasjon om ytterligere åtte pasienter. Syv av disse slo alarm om Varhaugs terapi, men ingen av disse syv sakene nådde rettssalen.

Etter publisering av VGs artikler har flere av Varhaugs pasienter meldt seg. Fremdeles er det ingen som vet hvor mange ofre som finnes der ute.

– Kapasitet og prioritering er ingen unnskyldning for ikke å gå gjennom alle sakene. Dette handler om rettssikkerheten til alle som er berørt, sier Kjønaas Kjos.

– Ingen pasienter skal oppleve dette. Det er all grunn til å beklage, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol til VG.

– Denne saken er helt spesiell. Det som er kommet frem er rystende, sier Kjersti Toppe (Sp).

Helsepolitikeren er forbauset over at ingen i det offentlige har tatt tak i denne saken tidligere.

– Dette handler om å rydde opp, sier Toppe.

– Overgrep mot pasienter er dødssynden i helsevesenet, det finnes ikke noe verre. Helsepersonell kan feilbehandle, feiloperere og miste pasienter, for det kan skje, men overgrep skal bare ikke skje. Det går ut over tilliten til helsevesenet, sier Sp-politikeren.

Hun støtter kravet om en gransking av hele Varhaugs virksomhet. Sp-politikeren har bedt helseminister Bent Høie svare Stortinget på hva han planlegger å gjøre i saken.

– Hva tenker du man kan få ut av en slik gransking?

– Først og fremst for å lære, for her har det vært systemfeil. For hvordan kunne han fortsette i så mange tiår, uten å bli stoppet. Her må man finne ut av hva som sviktet.

– Videre vil man kunne få vite om saken har et større omfang enn det som er kommet frem til nå, om det er flere ofre. Målet må være at disse får en beklagelse og opplever rettferdighet, i form av at myndighetene rydder opp i dette. En gransking vil også avdekke om det er grunnlag for erstatning til ofrene, sier Toppe.

VG stilte tirsdag denne uken en rekke spørsmål til helseminister Bent Høie om utviklingen i Varhaug-saken. Han har ikke hatt anledning til å stille til intervju.

Psykolog Sverre Varhaug døde i 2014.

