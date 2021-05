RETTSSAK: Tirsdag møter den tiltalte 16-åringen i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mener PST avverget angrep i Norge: 16-åring planla terrorhandlinger med gift og eksplosiver

Påtalemyndigheten mener den syriske 16-åringen planla ulike typer terrorhandlinger på norsk jord.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag starter rettssaken mot gutten som 4. februar i år ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Sikkerhetstjenesten hadde over en periode fulgte med på 16-åringen i skjul, og overvåket hans bevegelser, gjøremål og aktivitet på internett, ifølge VGs opplysninger.

Dagen før pågripelsen kom den forebyggende enheten i PST med «urovekkende informasjon» til påtaleavdelingen. Informasjonen gjorde at sikkerhetstjenesten handlet raskt og pågrep ham.

Ifølge VGs opplysninger skal PST ha observert en eskalering i 16-åringenes aktiviteter i dagene før han ble tatt, deriblant rundt hva han anskaffet seg og hva han kommuniserte på internett.

VG har tidligere skrevet at 16-åringen, i innlegg på sosiale medier, skal ha skrevet at han ønsker at hvite mennesker skal dø.

Aktor i saken, Marit Formo, mener PST ved å pågripe 16-åringen avverget et mulig terrorangrep på norsk jord.

– Vi mener at han gjorde forberedelser til ulike typer terrorhandlinger, blant annet ved bruk av gift og eksplosiver. Vi mener det var kommet så langt at han var nødt til å avverges, sier Formo, som er statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet, til VG.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Internettsøk og kurs i eksplosive innretninger

Påtalemyndigheten mener 16-åringen i perioden fra høsten 2020 og frem til pågripelsen forsøkte å begå en terrorhandling ved at han gjorde en rekke forberedelser som la til rette for og pekte mot gjennomføringen.

Ifølge tiltalen tok han et nettbasert kurs i å lage improviserte eksplosive innretninger av allment tilgjengelige materialer.

Blant søkene 16-åringen gjorde på internett var:

himmelens belønning til martyrene

når skjedde den største massakren i Norge

overfylte/trafikkerte steder i Norge

underholdningssteder Norge

nattklubber Norge

– Vi mener disse søkene har betydning for hvilke steder han ville forsøke å angripe, sier Formo.

Pengestøtte og IS-ed

16-åringen er også tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjonen. Påtalemyndigheten mener han er å regne som deltager fordi han skal å deltatt i IS-sympatiserende digitale grupper der han delte tekster, lydfiler og nyheter, deltok i diskusjoner og ga råd til de andre deltagerne i gruppene.

Han skal også ha avlagt en ed til IS for å få tilgang til en internettgruppe der det ble delt nyheter, propaganda og annen informasjon om terrororganisasjonen.

Videre mener PST han overførte 1390 kroner til et nettsted med IS-propaganda og at formålet var jihad, altså «hellig krig», gjennom pengestøtte.

Ikke avhørt

16-åringen, som snakker dårlig norsk, har ikke villet la seg avhøre av PST. Hans forsvarer avviser at hans klient hadde terrorplaner.

– Det er tale om et barn som etter vårt syn ikke hadde tenkt å gjennomføre noen terrorhandling. Vi mener det derfor ikke kan konstateres at mulig terrorangrep er blitt avverget, skrev advokat Andreas Berg Fevang i en SMS til NTB da nyheten om tiltalen ble kjent.

Det er satt av ni dager til rettssaken. De to første skal etter planen brukes til aktoratets innledningsforedrag og tiltaltes forklaring.

Hovedforhandlingen gjennomføres for lukkede dører, men pressen får være til stede og referere fra tiltaltes forklaring med visse begrensninger. Det er lagt ned forbud mot å referere blant annet sensitive og identifiserende opplysninger om 16-åringen.