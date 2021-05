PROVOSERT: Senterparti-representant Marit Knutsdatter Strand på Stortinget mener tester, prøver og krav til dokumentasjon har fått altfor stor plass blant lærere og skoleelever de siste årene. Foto: Privat

Rødgrønne rystet av nye prøve-planer – Sp vil reversere

Skolepolitikere fra de tre rødgrønne partiene er rystet, sjokkert og skuffet over det nye prøveregimet som regjeringen har bestilt. Samtlige vil vrake planene for nye obligatoriske nasjonale prøver helt ned i andre klasse.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har lyst til å bruke ordet skandale. Det er enormt provoserende at dette kommer frem nå – og at de vil banke et nytt prøve-opplegg gjennom i et valgår uten at den varslede gjennomgangen av det eksisterende prøveregimet er gjort, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp) til VG.

Hennes parti ligger an til å kunne overta regjeringskontorene sammen med Ap og SV dersom tendensen i de siste partimålingene holder seg i fire måneder til. Sp-politikeren er ikke i tvil om at hennes parti vil gå inn for å stoppe et nytt prøveregime som nå skisseres – i en ny regjering.

les også Forbereder nytt prøve-regime i skolen

– Vi har laget en liste med ting som må reverseres. Der vil det gå frem at en prøveplan som dette ikke blir noe av i praksis, sier Strand som mener regjeringen er mer opptatt av å teste elever enn å sikre reell læring.

SV-POLITIKER: Mona Fagerås (SV) fotografert i en tidligere spørretime på Stortinget. Foto: Vidar Ruud, NTB

SVs Mona Fagerås fikk også tendenser til hakeslepp da hun leste om de nye prøveplanene fra Utdanningsdirektoratet i VG i går.

– Denne avsløringen av et testregime som planlegges helt ned i 2. klasse er en skandale. Jeg har ikke ord som beskriver hvor katastrofalt feil retning dette er å gå for skolen, sier Fagerås.

les også Privatister i karantene må vente til neste termin med å ta eksamen

Hun er også spørrende til at kunnskapsministeren ikke har fortalt detaljert om de oppdaterte planene fra Utdanningsdirektoratet.

– Melby tror hun vet best, og kjører hemmelige sololøp om helt avgjørende spørsmål for hva skolen skal være. Nok en gang utestenger hun lærere og skoleledere når viktige beslutninger skal fattes, sier Fagerås med henvisning til at utdanningskomiteen var helt uforberedt på prøveplanene slik de kommer frem fra Udir.

les også Rapport om 6-åringenes skolestart: Lite plass for lek i småskolen

Kunnskapsminister Guri Melby og KD sendte ut en pressemelding i februar om at Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å se prøvefeltet.

Der gikk det frem at KD hadde fått faglige råd fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om at kvaliteten på de eksisterende nasjonale prøvene ville bli bedre hvis prøvene ble delt opp i to ulike prøver. Det er disse to prøvene Udir nå har jobbet med å utvikle.

les også Hva med lærerne?

AP-TOPP: Torstein Tvedt Solberg avbildet i en tidligere spørretime med kunnskapsminister Guri Melby med ryggen til. Foto: Vidar Ruud, NTB

Torstein Tvedt Solberg (Ap) er like mye motstander av det nye prøve-opplegget som sine rødgrønne kolleger i SV og Sp.

– Dette reagerer jeg sterkt på. Vi trenger ikke mer omfattende og detaljerte prøver. Jeg reagerer spesielt på at det foreligger prøve-planer fra 2.-klassenivå av, sier Solberg til VG.

les også Støre krever at lærerne må flyttes frem i vaksinekøen

– SV og Sp vil erstatte de nasjonale prøvene med utvalgsprøver – altså at et mindre utvalg elever gjennomfører prøver. Støtter Ap dette?

– Det har ikke vært vårt utgangspunkt. Stortinget har bestilt en helhetlig gjennomgang av prøvene slik de nå har vært gjennomført i flere år. I denne prosessen må også lærere og andre involverte bli hørt før vi tar beslutning om hvor vi går videre, svarer Torstein Tvedt Solberg.

Melby: Ikke flere prøver enn før

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver i en e-post om angrepene fra de rødgrønne at regjeringen er opptatt av at kunnskap om skolen setter den best i stand til å utvikling.

– Derfor ønsker vi både prøver som gir informasjon til skoleeier og lokale myndigheter, og prøver som gir informasjon om enkeltelever til læreren – uten at dette medfører noen flere prøver for den enkelte elev eller at det skal oppta mer av tiden til lærerne, skriver Melby.

Hun vil bruke de siste 15 årene med kunnskap om bruken av dagens prøver til å videreutvikle dem til å treffe enda bedre.

– Samtidig må prøvene tilpasses de nye læreplanene. Skolene trenger verktøy som støtter dem i kvalitetsutviklingen, og utvalgsprøver vil ikke gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Vi kan ikke gå tilbake til en tid der vi manglet kunnskap om skolen, ifølge kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

SATT PÅ PRØVE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) opplever motbør for sine prøveplaner. Foto: Frode Hansen, VG

– Er det aktuelt med ny nasjonal, obligatorisk styringsprøve på slutten av 2. trinn slik Udirs opplegg skisserer?

– Jeg vil nå drøfte forslagene fra Utdanningsdirektoratet med organisasjonene og fagmiljøet, og vil ha en åpen diskusjon før vi bestemmer oss for veien videre, sier Melby.

les også Raymond Johansen: Ser for seg munnbind-fri i september

Hun reagerer på at Knutsdatter Strand i Sp mener regjeringen prioriterer testing fremfor læring.

– Her lager Senterpartiet en falsk motsetning mellom læring og kartlegging. Målet vårt er ikke et økt testregime i skolen. Tvert imot ønsker vi at de nye prøvene også skal fremme læring. Skolen må vite hvor eleven står, for å kunne gi god tilpasset opplæring, kommenterer Melby.

Hun mener vedtaket om en gjennomgang av systemet for kvalitetsvurdering er fulgt opp, og at departementet har hatt full åpenhet om utviklingen av prøveordningen hele veien.

– Endringene er en del av gjennomgangen av kvalitetsvurderingssystemet som Stortinget ba om. Vi har informert Stortinget om prosessen vi nå har med partene, skriver Melby.