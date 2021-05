FORNØYD: Smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Tore Kristiansen, VG

Alle vil ha vaksinen – det gjør at vaksineringen tar lengre tid

Det kan hende du må vente et par uker lenger på å få første stikk fordi det er så mange som takker ja til vaksinen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er egentlig en gladsak, at så mange vil bruke vaksinen. Vi får brukt flere vaksinedoser, og det er veldig bra. Det motsatte hadde vært verre, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

I FHIs vaksinescenario har de lagt opp til at 90 prosent takker ja til Moderna- og Pfizer-vaksinene. Men det ser ut til at enda flere enn det takker ja – og det gjør at flere vaksiner blir brukt i et alderstrinn før man jobber seg nedover.

– Hvis flere enn 90 prosent sier ja til vaksine også blant de yngre, blir det mange flere som får vaksiner, og det gjør at ferdigvaksinering i hver aldersgruppe tar litt lengre tid.

En til to ukers forsinkelse

– Ser dere allerede nå at det er litt forsinkelse?

– Det at flere tar imot tilbud om vaksine i hver aldersgruppe, gjør at vi ser tendenser til at noen kommuner ligger litt etter i forhold til aldersmilepælene i vaksinekalenderen. En del av det skyldes også at kommunene har en litt ulik definisjon av helsepersonell.

– Hvor lang forsinkelse snakker vi om?

– Det kommer an på hvor mange flere enn 90 prosent som takker ja. Men vi snakker om én til to uker.

Så langt er opptaket slik:

93: prosent blant de aller eldste

97: prosent for de mellom 75–84

65–64 år: 89 prosent

Bukholm legger til at det etter hvert som registrene blir oppdatert, blir enda høyere.

– Det er mest sannsynlig at vi lander et sted rundt 90 prosent. Da er vi veldig fornøyd. Blir det 93, 94, eller 95 prosent, er vi enda mer fornøyd.

– Er du overrasket?

– Vi ser på det som en veldig positiv nyhet, og var nok ikke forberedt på det. Vi opererte med 75 prosent i de første modelleringene i fjor sommer, så oppjusterte vi etter hvert. For de under 50 år, var det opprinnelig bare 50 prosent i de første modellene.

– Var det litt vel pessimistisk?

– Det har vist seg i ettertid at det var for pessimistisk. Men vi visste ikke hva slags vaksiner som kom på markedet, hva slags bivirkninger og hvor stor suksess det ville være. Nå har vi i vaksinekalenderen lagt inn at 90 prosent i alle aldersgrupper takker ja.

Raskere flokkimmunitet

En positiv effekt av at så mange takker ja, gjør at Norge raskere oppnår flokkimmunitet – og at for eksempel barn kan bli beskyttet uten at de blir vaksinert:

– Vi håper at vi får en så høy vaksinedekning som mulig. En effekt av dette kan være at vi ikke behøver å vaksinere barn uten risikofaktorer for å oppnå flokkimmunitet i befolkningen.

Forrige uke kom det en ny studie fra Israel, som tyder på at landet har oppnådd flokkimmunitet raskere enn de hadde trodd - når drøye halve befolkningen er vaksinert. Da sa Bukholm til VG at mye av årsaken er at RNA-vaksinene hindrer smitte videre:

– Jeg tror flere har tenkt at vi må opp i en høyere prosent for å oppnå det. En reell flokkimmunitet. Det er veldig oppløftende resultater, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.