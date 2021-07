FRIFINNES: Høyesterett kom fredag med sin avgjørelse i pilotsaken i trygdeskandalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett frifinner fengselsdømt mann i trygdeskandalen

Høyesterett frikjenner en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Saken i Høyesteretts storkammer omtales som pilotsaken i trygdeskandalen, fordi den er den første av en lang rekke saker som nå gjenopptas fordi Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.

Både forsvarer og setteriksadvokaten har lagt ned påstand om full frifinnelse for mannen i 60-årene som i 2017 ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri. Grunnen var at han fra mai 2010 til oktober 2012 oppholdt han seg i Italia i til sammen 349 dager, uten å opplyse Nav om dette.

Fordi saken gjelder forhold både før og etter 2012-grensen er den ansett for å være egnet som pilotsak i Høyesterett.

Det er ventet at dommen vil skape presedens for drøyt 80 saker der folk kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel.

– Dommen vil ha den betydning at straffesaker som reiser det samme hovedspørsmålet, må løses på samme måte av andre norske domstoler, sa advokat Olav Lægreid til NTB i mai.

– Det som er spesielt i denne saken, er at riksadvokaten har lagt ned påstand om frifinnelse. Det betyr at påtalemyndigheten ikke kan gjøre noe annet i lignende saker, sa Lægreid.