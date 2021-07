BEKYMRET: Alexander Forsbakk (35) er verkstedansvarlig på XXL Porsgrunn. Han synes det er skremmende å se hvor mange syklers som den siste tiden har kommet inn med løse hjul. Foto: Privat

Sykkelverksted ser økende TikTok-trend: − Det har tatt helt av

I løpet av kort tid har sykkelverkstedet i Porsgrunn fått inn flere barnesykler med løse hjul: – Hjul blir ikke bare løse av seg selv, sier verkstedansvarlig.

– Det virker kanskje uskyldig når man vipper ned hendelen. Men så sykler du ned en lang bratt bakke og drar inn bremsen, og da er det gjort, sier Alexander Forsbakk (35).

Han er verkstedansvarlig på XXL Porsgrunn. I løpet av kort tid har Forsbakk registrert mer enn ti sykler med løse hjul.

Det er ikke normalt. Dessuten gjelder det hovedsakelig barnesykler.

– Det har tatt helt av. Jeg har jobbet med sykler i 16 år, og vet at hjul blir ikke bare løse av seg selv. Her er det mest sannsynlig noen som har sabotert, sier han til VG.

Peker på TikTok-trend

Senest torsdag kveld falt en mindreårig gutt over styret på sykkelen i Skien. Han brakk både en arm og en tann. Politiet mistenker at det er snakk om sykkelsabotasje.

Forsbakk, som bor like ved der ulykken skjedde, er sikker på at slike hendelser må sees i sammenheng med en stadig økende TikTok-trend.

Den går ut på å løsne skruer på sykler til ukjente personer, og filme når de sykler og faller.

Politiet gikk torsdag ut og kalte den for «livsfarlig».

– Jeg tror ikke de som gjør dette ikke forstår hvor alvorlig galt det kan gå, sier sykkelmontøren.

REDD: Alexander Forsbakk (35) har selv barn i skolealder og synes det er skremmende å tenke på at stadig flere barn får sykkelhjulene løsnet uten at de selv vet det. Han anbefaler alle å ta en sjekk før de sykler av gårde. Foto: Privat

Hva er TikTok? Er et sosialt nettverk der brukerne kan dele korte videoer med sang, skuespill, humor, mat eller lignende

Selskap fra Beijing i Kina som ble startet i 2012

Appen er populært i USA, Asia og store deler av verden og er tilgjengelig i 39 språk

I september 2018 ble TikTok månedens mest nedlastede app i USA – den første kinesiske appen som har klart dette Kilde: Wikipedia Vis mer

Enkel sjekk kan redde liv

Selv har Forsbakk to barn og frykter at det verste kan skje dem også. Etter flere medieoppslag om trenden håper han imidlertid at barn og unge får seg en oppvekker.

– Jeg hadde nylig en sykkel jeg skulle bytte kjede på, og jaggu var også bakhjulet løsnet. Det er helt åpenbart sabotasje, sier han.

– Jeg synes det er fryktelig synd.

Ifølge Forsbakk er det enkelt å løsne sykkelhjul. Heldigvis er det omtrent like enkelt å se til at hjulet sitter før man sykler:

– Man kan prøve å dra hjulene sideveis for å se at de sitter. Hvis det er bevegelighet i hjulene, er det fare på ferde, sier sykkeleksperten.

Politiet med advarsel

I Agder har politiet i nesten ett år fått inn meldinger om forhjul på sykler som plutselig har løsnet.

– Nå jobber politiet med en sak der et barn opplevde dette, og måtte kjøres i ambulanse til sykehus med alvorlig skade i ansikt og hode, på grunn av fallet, skriver politiets nettpatrulje i Agder på Facebook.

Også politiet ser dette i sammenheng med en TikTok-trenden.

De oppfordrer alle syklister til å sjekke syklene sine, både forhjul og bakhjul, for å forhindre flere ulykker. De oppfordrer foreldre og foresatte til å snakke med barna deres om at dette ikke er en morsom spøk.

– Det er livsfarlig, skriver de på Facebook.