Statsadvokaten om Baneheia-etterforskningen: − Gode forhåpninger om konkrete svar

Troen på at det kan komme konkrete svar på hva som skjedde i Baneheia i mai 2000, er styrket hos påtalemyndigheten.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har gode forhåpninger om at det vil komme konkrete svar ut av den pågående etterforskningen, og vi har større tro på det nå enn vi hadde helt i starten.

Det sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Han sier at de etter en gjennomgang av saken, og etter en vurdering av hva som er mulig å gå videre med i etterforskningen, er styrket i troen på at det kan komme konkrete svar.

Statsadvokaten ønsker ikke å gå i detalj på hva som ligger bak den styrkede troen eller hva slags etterforskningsskritt de foretar seg.

– Men vi ser at etterforskningen blir mer omfattende enn det vi i utgangspunktet så for oss da vi fikk saken, sier han.

– Løslatelse ikke et signal

Viggo Kristiansen ble sent tirsdag kveld denne uken en fri mann, etter at Høyesterett bestemte at han skulle løslates.

Det skjedde etter at påtalemyndigheten gjorde det klart at de støttet Kristiansens løslatelsesbegjæring, og de varslet samtidig at de heller ikke ville be om at forvaringen til Kristiansen ble forlenget.

– Løslatelsen er ikke en pekepinn på hva vi til slutt innstiller på. Vi vet ikke hvordan dette ender til slutt, sier han til VG.

Påtalemyndigheten har påpekt at straffesaken mot Viggo Kristiansen ikke er avsluttet. Schei har anslått at de tidligst vil kunne komme med en innstilling på enten frifinnelse eller ny tiltale mot 42-åringen tidligst til høsten.

VG skrev onsdag at Oslo-politiet har bedt om ny DNA-prøve, en såkalt referanseprøve, av Viggo Kristiansen, og at denne blir tatt innen kort tid.

Dette fordi prøver som tas i dag har flere såkalte markører enn det de hadde da det ble innhentet DNA fra Kristiansen i 2000. Dagens mer sensitive teknologi gir altså mer omfattende DNA-profiler enn for 20 år siden.

DNA har vært et av de store stridstemaene i Baneheia-saken, og det er aldri gjort DNA-funn som knytter Kristiansen til drapene.

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere om de har gjort eller bedt om nye prøver eller analyser av DNA-materialet i saken. Han ønsker heller ikke å kommentere om de har bedt om andre undersøkelser i forbindelse med den pågående etterforskningen.

– Tilstrekkelig undersøkt

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin sier at han er overbevist om at «profesjonelle etterforskere vil finne sannheten om Baneheia».

– Bevisene taler en vei, det er godt for Viggo. De oppkonstruerte bevis som ble brukt til å dømme ham er borte, i hvert fall for dem med erfaring i etterforskning, sier Sjødin til VG.

Advokat Håkon Brækhus representerer foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Han sier til VG at det ettersom de foreløpig ikke har innsyn i etterforskningen, er vanskelig å kommentere statsadvokatens uttalelser.

– Det er alltid positivt at det gjøres undersøkelser, men jeg mener samtidig at denne saken er tilstrekkelig undersøkt fra før av, slik at man kan si hvem som er gjerningspersonene, sier Brækhus.