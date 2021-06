MISTILLIT: Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har fått et mistillitsforslag mot seg. Foto: Trond Solberg

Rødt åpner for å kaste MDG-Lan: − En vanskelig situasjon

Rødt holder døren åpen for å støtte mistillitsforslaget mot MDGs Lan Marie Nguyen Berg. Rødt-topp Eivor Evenrud har bedt partifeller om råd i en intern Facebook-gruppe.

Av Andreas Haakonsen

– Jeg vet ikke hva vi lander på. Nå skal vi ha mange interne prosesser, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Oslo Rødt, til VG.

Onsdag varslet Oslo Frp at de fremmer mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Bakgrunnen er at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Bystyret ble ikke informert om kostnadssprekken før byrådets forslag til revidert budsjett ble lagt frem 20. mai.

VURDERER STØTTE: Oslo Rødts gruppeleder Eivor Evenrud. Foto: Roger Neumann

Vurderer mistillit

Det er et «klart brudd på informasjonsplikten» byråden har overfor bystyret, sa Oslo Frps Camilla Wilhelmsen til VG. Hun var ikke fornøyd med svarene Berg ga i onsdagens høring i bystyrets finansutvalg.

VG har vært i kontakt med Høyre, KrF, Senterpartiet, Venstre og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) – som alle vurderer å støtte mistillit.

Men for at et slikt forslag skal få flertall i bystyret, må det også få byrådets støtteparti Rødts stemmer.

Evenrud opplyser til VG at også Rødt seriøst vurderer å stille seg bak forslaget om å kaste byråden.

Ubesvarte spørsmål

Bystyre-politikeren sier at hun fortsatt sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål etter onsdagens høring.

– Mitt hovedspørsmål er hvorfor i all verden vi står i denne situasjonen. Jeg lurer fortsatt på hvorfor byråden ikke har informert bystyret, sier Evenrud.

Den 18. desember 2020 ble Berg informert av Vann- og avløpsetaten om at økonomien i vannforsyningsprosjektet antageligvis ikke ville holde. 17. februar mottok hun en rapport av etaten om at det lå an til en kostnadssprekk på over 3,3 milliarder kroner.

– En ekstremt vanskelig situasjon

Berg valgte da å engasjere konsulentselskapet Holte Consulting for å kvalitetssikre tallene. Selskapet kom med sin rapport 10. mai. Først ti dager senere fikk bystyret informasjon om de økte kostnadsestimatene, som da hadde gått fra 12,5 til 17,7 milliarder kroner.

– Vi står i en ekstremt vanskelig situasjon. De har lagt frem en byrådssak der de ber om 5,2 milliarder kroner. Den skal behandles i Finansutvalget allerede tirsdag 8. juni. Vi presses til bare å godta byrådssaken, sier Evenrud.

OPPSTART: Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg trykket på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i utbyggingen av den nye vannforsyningen i februar i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Krever flere svar

– Hva er det som vil avgjøre om Rødt støtter mistillit eller ikke?

– Det vil jeg ikke svare på nå.

I etterkant av gårsdagens høring, har Rødt begjært innsyn i all kommunikasjon mellom Bergs byrådsavdeling og Vann- og avløpsetaten fra 20. november 2020 til 20. februar 2021.

I tillegg krever Rødt å få se alle referater fra møter mellom byrådsavdelingen, etaten og/eller representanter for prosjektet om ny vannforsyning fra 2020 og 2021.

Evenrud sier at hun er på jakt etter dokumenter som bedre kan belyse tidslinjen i hele prosessen. Det kom ikke godt nok frem i høringen med Berg, mener hun.

– Vi har kun fått tilsendt tre møtereferater. Jeg antar at det finnes mer enn tre referater fra 2019 og frem til i dag, sier Evenrud.

Informasjonsplikt

– Frp mener at byråden har brutt informasjonsplikten i denne saken. Hva tenker du om det?

– Det er gode grunner til at jeg har bedt om innsyn i det jeg har gjort.

– Er det en del av vurderingen at dere kan sette hele byrådet i spill dersom dere støtter et mistillitsforslag?

– Vi holder enhver byråd ansvarlig. Det er opp til byrådslederen å ta sånne vurderinger, ikke oss. Nå er det byråd Lan Marie Berg vi vurderer.

BYRÅD: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere uttalt at han har full tillit til MDGs Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Frode Hansen

Har bedt om råd internt

VG har fått tilgang på en diskusjonstråd i den interne Facebook-gruppen «Aktiv i Rødt» – som har over 3000 medlemmer. Der har Evenrud bedt partikollegaene om råd i den pågående mistillitssaken.

I diskusjonstråden i Facebook-gruppen er det over 150 kommentarer. Der deltar både tillitsvalgte, stortingskandidater og medlemmer av Rødt.

Noen argumenterer for at saken ikke er av en karakter hvor Rødt bør støtte et mistillitsforslag, mens andre anbefaler Oslo-partiet å gå inn for å felle byråden.

Evenrud har ikke tilkjennegjort sitt standpunkt i tråden, men skriver blant annet at saken vil «skru opp temperaturen i valgkampen» og at hun ikke vet om byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil stille et såkalt kabinettsspørsmål, der han truer med at hele byrådet vil gå av dersom bystyret stemmer for mistillitsforslaget.

– Det stemmer at jeg har bedt om råd og forhørt meg med tusenvis av våre medlemmer. Vi har over 3000 medlemmer bare i Oslo. Det er viktig og riktig at det ikke er jeg som avgjør det her alene, sier Evenrud om posten.

Hun sier at hun har fått «hundrevis av innspill».

– Har det fått deg til å endre mening om noe?

– Nei, hovedintensjonen om det er at flere enn meg skal få mene noe. Jeg har foreløpig hverken anbefalt eller rådet Rødt Oslo til å gjøre det ene eller andre, sier Evenrud.